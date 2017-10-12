Минкавказ: курорты СКФО нуждаются в активном продвижении бренда

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Курорты регионов Северного Кавказа нуждаются в активном продвижении их бренда на российском и зарубежном туристическом рынках. Об этом по итогам совещания в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа сообщила в четверг пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Льва Кузнецова.

"Лев Кузнецов отдельно подчеркнул необходимость организации эффективной работы по продвижению бренда курортов Северного Кавказа на российском и зарубежном туристическом рынках. В частности, министр призвал активизировать коммуникацию с туроператорами, отраслевыми союзами и организациями, направленную на увеличение туристического потока на курорты "Архыз", "Ведучи" и "Эльбрус", - говорится в сообщении.

"Потенциал курортов Северного Кавказа - "Эльбруса", "Архыза" и "Ведучи" - огромен. Наши курорты всегда отличались хорошим качеством трасс, опытным инструкторским составом, интересными развлекательными программами и, конечно, красотой ландшафтов. Сейчас важно подготовить и выстроить рабочие процессы так, чтобы весь накопленный в предыдущие годы функционирования курортов туристического кластера опыт, вместе с вводимыми инновациями, работали на качество и удобство для туристов", - цитирует Кузнецова пресс-служба.

Сообщается также, что представитель "Курортов Северного Кавказа", директор Дирекции по развитию ОЭЗ и управлению курортами Сергей Сережников сказал, что в предстоящем зимнем сезоне большое внимание будет уделяться маркетинговому продвижению курортов.

"Пройдут яркие церемонии открытия сезона, будет внедрена насыщенная событийная программа, активизируется работа с туристическими агентствами и партнерами в рамках совместных спортивных и развлекательных мероприятий, продолжится взаимный диалог с туристами в социальных сетях, популярность которых возрастает от сезона к сезону, параллельно с ростом туристического потока на курорты", - приводятся его слова в тексте сообщения.

О курортах Северного Кавказа

В настоящий момент на Северном Кавказе существуют пять туристко-рекреационных ОЭЗ. Их развитие ведется в несколько этапов. В первую очередь, в рамках утвержденного плана развития туристко-рекреационных особых экономических зон СКФО, строительные работы идут на "Архызе" в Карачаево-Черкесии, "Эльбрусе" в Кабардино-Балкарии и "Ведучи" в Чечне.

После 2020 года начнется второй этап развития ОЭЗ: один охватывает дагестанский курорт "Матлас", второй - "Армхи" в Ингушетии. Также в Карачаево-Черкесии принимает туристов горнолыжный курорт Домбай, проект модернизации которого по итогам прошлого года вошел в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года.