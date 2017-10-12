Минкавказ: курорты СКФО нуждаются в активном продвижении бренда

Ракету-носитель "Рокот" с европейским спутником Sentinel-5p запустят с космодрома ПлесецкКосмос 13 октября, 0:14
"Спартак" сыграет с "Ахматом" в матче 13-го тура чемпионата России по футболуСпорт 13 октября, 0:09
Reuters: лучший футболист мира 1995 года Веа лидирует на президентских выборах в ЛиберииСпорт 12 октября, 23:36
Международная федерация волейбола объявила о создании Лиги нацийСпорт 12 октября, 23:34
Итудис: баскетболист Клиберн был очень важен для ЦСКА в матче против "Милана"Спорт 12 октября, 23:19
МО РФ: США наращивают ПРО, чтобы применять ядерное оружие с минимальными издержкамиПолитика 12 октября, 22:54
Родригес: цена одной игры в сезоне Евролиги выше, чем в НБАСпорт 12 октября, 22:37
Де Коло: баскетболисты ЦСКА должны как можно скорее наладить игровые связиСпорт 12 октября, 22:18
ЦСКА с победы над "Миланом" стартовал в новом сезоне баскетбольной ЕвролигиСпорт 12 октября, 22:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Курорты регионов Северного Кавказа нуждаются в активном продвижении их бренда на российском и зарубежном туристическом рынках. Об этом по итогам совещания в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа сообщила в четверг пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Льва Кузнецова.
"Лев Кузнецов отдельно подчеркнул необходимость организации эффективной работы по продвижению бренда курортов Северного Кавказа на российском и зарубежном туристическом рынках. В частности, министр призвал активизировать коммуникацию с туроператорами, отраслевыми союзами и организациями, направленную на увеличение туристического потока на курорты "Архыз", "Ведучи" и "Эльбрус", - говорится в сообщении.
"Потенциал курортов Северного Кавказа - "Эльбруса", "Архыза" и "Ведучи" - огромен. Наши курорты всегда отличались хорошим качеством трасс, опытным инструкторским составом, интересными развлекательными программами и, конечно, красотой ландшафтов. Сейчас важно подготовить и выстроить рабочие процессы так, чтобы весь накопленный в предыдущие годы функционирования курортов туристического кластера опыт, вместе с вводимыми инновациями, работали на качество и удобство для туристов", - цитирует Кузнецова пресс-служба.
Сообщается также, что представитель "Курортов Северного Кавказа", директор Дирекции по развитию ОЭЗ и управлению курортами Сергей Сережников сказал, что в предстоящем зимнем сезоне большое внимание будет уделяться маркетинговому продвижению курортов.
"Пройдут яркие церемонии открытия сезона, будет внедрена насыщенная событийная программа, активизируется работа с туристическими агентствами и партнерами в рамках совместных спортивных и развлекательных мероприятий, продолжится взаимный диалог с туристами в социальных сетях, популярность которых возрастает от сезона к сезону, параллельно с ростом туристического потока на курорты", - приводятся его слова в тексте сообщения.
В настоящий момент на Северном Кавказе существуют пять туристко-рекреационных ОЭЗ. Их развитие ведется в несколько этапов. В первую очередь, в рамках утвержденного плана развития туристко-рекреационных особых экономических зон СКФО, строительные работы идут на "Архызе" в Карачаево-Черкесии, "Эльбрусе" в Кабардино-Балкарии и "Ведучи" в Чечне.
После 2020 года начнется второй этап развития ОЭЗ: один охватывает дагестанский курорт "Матлас", второй - "Армхи" в Ингушетии. Также в Карачаево-Черкесии принимает туристов горнолыжный курорт Домбай, проект модернизации которого по итогам прошлого года вошел в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года.