Часть ленинградских дорог переведут в федсобственность для ускорения строительства КАД-2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Часть дорог Ленинградской области перейдет в федеральную собственность для ускорения строительства второй кольцевой автодороги (КАД-2) вокруг Санкт-Петербурга. Об этом сообщил журналистам в субботу в Петербурге министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Ведется работа по приведению в нормативное состояние и развитию там, где это возможно, южного полукольца. И в перспективе те участки кольцевой автодороги, "бетонки", мы принимаем в федеральную собственность именно с этой целью. Чтобы заранее, пока трафик на кольцевой автодороге вокруг Санкт-Петербурга не достиг запредельных параметров, выводить транзит на большое кольцо вокруг Санкт- Петербурга", - сказал министр, отвечая на вопрос о перспективах строительства второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга.

Он пояснил, что планируется передать в федеральную собственность северную часть трассы А-120, так называемой "бетонки". Для ускорения дорожных проектов в Ленинградской области планируется передать в федеральную собственность и ряд других направлений в приграничной зоне, сказал министр.

Трасса А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" - автомобильная дорога, проходящая по территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Представляет собой разорванное Финским заливом и Невой кольцо, проходящее примерно на расстоянии 50 км от Санкт- Петербурга. Южный участок трассы от Большой Ижоры до Кировска является федеральной дорогой.

Согласно планам Минтранса РФ, один из проектов реализации проекта КАД-2 предусматривает использование трассы А-120 как основы для него.