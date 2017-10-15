В Чечне открывается международный фестиваль танца имени Махмуда Эсамбаева

ГРОЗНЫЙ, 15 октября. /ТАСС/. Девятый международный фестиваль-конкурс сольного танца имени знаменитого танцора Махмуда Эсамбаева пройдет в концертном зале "Вайнах" в Грозном с 15 по 18 октября. Об этом ТАСС сообщил министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев.

"Открытие IX Международного фестиваля-конкурса сольного танца имени Махмуда Эсамбаева состоится 15 октября. Для участия в фестивале съезжаются молодые люди из разных уголков мира. На этот раз состязаться за премию гран-при будут таланты из восьми стран и 28 регионов России", - рассказал он.

По словам главы ведомства, в состав жюри войдут семь экспертов, в том числе гости из Белоруссии, Грузии и Казахстана. Фестиваль-конкурс пройдет по трем номинациям: сольный танец, парный и групповой.

"Международный фестиваль-конкурс сольного танца имени Махмуда Эсамбаева проводится с целью сохранения и углубления традиций хореографического искусства народов РФ и всего мира, обмена культурными ценностями и развития межрегиональных и международных связей, а также для популяризации творчества Народного артиста СССР Махмуда Эсамбаева", - отметил Дааев.

В 2016 году в фестивале приняли участие более 150 танцоров из шести стран и из 28 регионов России. Кроме того, он вошел в Международную федерацию балетных и танцевальных конкурсов и получил официальный международный статус.

Народный артист СССР Махмуд Эсамбаев (1924-2000) родился в предгорном чеченском селении Старые Атаги. В 15 лет он стал солистом Чечено-Ингушского государственного ансамбля песни и танца. Создал множество известных танцев-новелл, посвященных культурам разных народов, включая индийский ритуальный танец "Золотой бог", испанский танец "Ля-коррида" и таджикский "Танец с ножами".