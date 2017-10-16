Дербентский район Дагестана отметил 96-летие парадом тружеников и фестивалем "Севиндж"

МАХАЧКАЛА, 16 октября. /ТАСС/. Дербентский район Дагестана отметил свое 96-летие фестивалем азербайджанской культуры "Севиндж", сельхозярмаркой и парадом тружеников, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

"Шестой республиканский фестиваль азербайджанской культуры "Севиндж" и праздник "Золотая осень" прошли в эти выходные в рамках мероприятий, посвященных 96-летию со дня образования Дербентского района. Кроме того, на стадионе в поселке Мамедкала состоялся парад, тружеников и передовиков сельского хозяйства, коллективов районных учреждений и ведомств", - сказал представитель администрации.

По его словам, фестиваль "Севиндж" стал самым ярким и зрелищным из всех мероприятий. Участие в нем приняли Азербайджанский, Табасаранский, Лезгинский гостеатры, Дербентское музучилище, ансамбль танца Дагестана "Каспий", Республиканская школа циркового искусства, фольклорный ансамбль "Терекеме", исполнители азербайджанских песен, воспитанники детских школ искусств и образовательных учреждений Дербентского района и др.

Целью фестиваля, как сообщал ТАСС ранее, является сохранение, развитие и популяризация традиционной культуры азербайджанцев, проживающих в Дагестане, а также укрепление мира, дружбы, добрососедства между народами республики, творческого взаимообмена и взаимообогащения культур народов, репертуара самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей.

"Богатое культурное наследие азербайджанцев оказало большое влияние на традиции и обычаи всех народов Южного Дагестана. Это неудивительно, так как давно сложилась традиция отмечать праздники совместно со всеми братскими народами", - отметили в муниципалитете.

В Дербентском районе, по данным переписи населения 2010 года, проживает около 100 тыс. человек, большинство из которых - азербайджанцы (около 60%). Вместе с ними на территории района мирно проживают также представители таких национальностей, как лезгины, табасаранцы, даргинцы, агульцы, русские, кумыки, рутульцы, лакцы и др. Дербентский район был образован в 1921 году в составе Нижнетабасаранского и Теркеменского из Кайтаго-Табасаранского округа и Мюшкирского из Кюринского округа. В районе 40 населенных пунктов в составе двух городских и 27 сельских поселений.