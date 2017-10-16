Керченская переправа работает по фактической погоде из-за ветра

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Керченская паромная переправа, единственная автотранспортная артерия между Крымом и Краснодарским краем, в понедельник работает по фактической погоде из-за ветра, сообщает оператор переправы - компания "Морская дирекция".

"Работа Керченской паромной переправы (в понедельник) осуществляется по фактическим погодным условиям", - говорится в сообщении.

Работа по фактической погоде означает, что паромы выходят в рейсы, как только стихает ветер и появляется погодное "окно". В дирекции уточнили, что в настоящее время в районе переправы дует ветер до 17 м/с.

По данным оператора, непогода пока не привела к существенным скоплениям транспорта в районе транспортной артерии. "Накоплений нет", - сказала представитель дирекции ТАСС.

Керченская переправа - единственная автотранспортная артерия, которая связывает Крым и материковую часть РФ. Ее используют как для пассажирских, так и для грузовых перевозок. В январе-сентябре этого года пассажиропоток на Керченской паромной переправе по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился на 3,4% - до 5,3 млн человек, а объем грузовых перевозок вырос на 1,8%.