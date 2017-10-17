Более 7 млн кустов дикорастущей конопли уничтожили в Приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с добровольной народной дружиной и военными уничтожили свыше 7 млн кустов дикорастущей конопли уничтожили в Черниговском районе Приморского края, сообщила во вторник пресс-служба краевого УМВД.
"Сотрудниками полиции совместно с членами добровольной народной дружины и военнослужащими военной комендатуры поселка Сибирцево было уничтожено свыше семи миллионов кустов наркосодержащих растений. При уничтожении конопли использовалась военная техника", - уточняется в сообщении.
Очаг дикорастущей конопли без признаков культивации обнаружили в окрестностях села Снегуровка сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков. Его уничтожили в рамках полицейской операции "Мак-2017".
"Мак-2017" - это общероссийская межведомственная операция, одна из главных задач которой - выявление и привлечение к ответственности лиц, незаконно выращивающих запрещенные наркосодержащие растения. Также в ходе нее борются с каналами незаконной транспортировки наркотиков растительного происхождения.