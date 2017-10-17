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В НАО завершилась вакцинация против гриппа

В стране
17 октября, 13:04 UTC+3

С 28 августа медики привили 40% населения округа

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Материал из 1 страницы
© Владимир Гердо/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 17 октября. /ТАСС/. Вакцинация населения против гриппа завершилась в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

"В Ненецком округе завершилась вакцинация против гриппа. Плановые показатели по прививкам в регионе выполнены в стопроцентном объеме", - говорится в сообщении.

За время прививочной кампании с 28 августа медики привили от гриппа 17,6 тыс. человек, или 40% населения от общей численности жителей НАО. Несмотря на то, что региональная кампания уже завершена, прививать желающих в округе будут до конца октября.

По прогнозам федеральной службы Роспотребнадзора, начало эпидемического подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в сезон 2017-2018 годов в стране ожидается в середине декабря. Прогнозируется усиление циркуляции вируса пандемического "свиного" гриппа A (H1N1) Мичиган, что приведет к более тяжелым формам заболевания. Кроме того, по данным Роспотребнадзора будет циркулировать "гонконгский" грипп А (H3N2) и грипп В (Брисбен).

Поскольку на выработку защитного иммунитета после прививки против гриппа организму необходимо четыре недели, вакцинацию необходимо пройти не позднее конца октября.

Как отмечают эпидемиологи, пик активности вируса гриппа в Ненецком округе ожидается на третьей и четвертой неделе января 2018 года. Год назад в этот период гриппом заболели более 2,5 тыс. жителей НАО. 

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