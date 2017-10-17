Бюджет КБР недополучил почти 600 млн рублей штрафов за нарушения ПДД за три года

НАЛЬЧИК, 17 октября. /ТАСС/. Бюджет Кабардино-Балкарии (КБР) недополучил свыше 500 млн рублей штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) с начала 2015 года. Об этом во вторник сообщил начальник отдела госкомитета КБР по транспорту и связи Альберт Мамбетов.

"С начала года ЦФАП [Центр автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по КБР] было вынесено 678 тыс. постановлений об административных правонарушениях на общую сумму 383 млн 416 тыс. рублей. Из них исполнено 270 тыс. 335 на общую сумму 114 млн 226 тыс., не исполненными за девять месяцев 2017 года остаются 407 тыс. 705 постановлений на общую сумму 269 млн 189 тыс. 600 рублей, а за последние два года девять месяцев в общей сложности только за нарушения, выявленные автоматическими комплексами фиксации бюджет республики недополучил 594,6 млн рублей", - сказал Мамбетов на заседании республиканской правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

С начала 2017 года комплексы фото- и видеофиксации нарушений зафиксировали 1 млн 50 тыс. 791 нарушение ПДД. Вынесенные постановления оплачены в 29,7% случаев.

За девять месяцев 2017 года количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 7,2% . В них погибло на 5,7% меньше людей, количество раненных сократилось на 15,7%. Указанная динамика, уверен эксперт, в основном связана с развитием системы автоматической фиксации нарушений ПДД. По его данным, по сравнению с 2012 годом количество дорожно-транспортных происшествий на территории республики снизилось на 20,7%, количество погибших в них на 34,4%.

Аппаратно-программный комплекс (АПК) "Безопасная республика" в КБР включает в себя ситуационный центр, 630 систем видеонаблюдения, 106 комплексов автоматической фото-, видеофиксации нарушений ПДД, 18 пультов экстренной связи "гражданин - полиция", 14 локальных серверных центров во всех районах и городах. На территории КБР, по данным ГИБДД, установлено 93 стационарных аппаратно-программных комплекса фото-, видеофиксации нарушений.