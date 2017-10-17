Участники международного арт-пленэра "Краски осени Абхазии 2017" написали более 200 картин

СУХУМ, 17 октября. /ТАСС/. Более 200 картин написали участники международного арт-пленэра "Краски осени Абхазии 2017", который проходил в республике с 10 по 17 октября. Итоговая выставка лучших работ состоялась во вторник в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии, передает корреспонденту ТАСС.

"В этом году участниками юбилейного пятого арт-пленэра стали более 60 художников из Абхазии, республик Северного Кавказа, Юга России, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Барнаула, Перми, Крыма, Южной Осетии. Впервые в мероприятии участвовали художники из Швейцарии и Турции", - сказал руководитель объединения независимых художников Абхазии "АПСНЫ-АРТ" Нугзар Логуа. В этот раз пленэр проходил в восточной Абхазии - художники рисовали в окрестностях древнего православного храма в селе Бедиа, в селе Члоу - во дворе дома-музея поэта Баграта Шинкуба, столетие которого в республике отмечают в этом году.

Профессор кафедры живописи Чувашского педагогического университета, член Союза художников России Анатолий Данилов прочитал студентам АГУ лекцию по живописи, а на арт-пленэре давал им мастер-классы. "Пленэр заслужил право быть отдельным видом искусства, - считает Данилов. - Это особый жанр, где быстро, в ограниченное время и при любых погодных условиях создаются уникальные, экспрессивные вещи".

Художница из Новосибирска, руководитель изостудии "Перспектива" Наталья Яковлева участвует в арт-пленэре в Абхазии уже в третий раз. "Нынешний пленер интересен тем, что нам показали такие удивительные заповедные места в Абхазии, которые не видят большинство туристов, приезжающих сюда, - сказала художница. - В этом году я была поражена работами абхазских студентов - удивительно талантливых ребят, у которых абсолютно свое видение. Они столько интересных приемов, композиций и техник используют, и это здорово!".

Член Союза художников Кабардино-Балкарии Руслан Цримов рассказал корр. ТАСС о том, что совместная c абхазскими художниками работа и выставки не прекращались никогда, а пленэр - "это очередной повод сюда приехать". "Такие мероприятия важно проводить, поскольку приезжающие сюда из разных уголков России и других стран художники "забирают с собой полотна с изображением красот Абхазии, и все больше людей начинают узнавать эту красивую и теплую республику", - сказал Цримов.