Первый детский технопарк "Кванториум" открыли в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/. Первый в Дагестане детский технопарк "Кванториум" открыли во вторник в столице Дагестана - Махачкале. Что представляет собой новое учреждение, кого и чему здесь будут обучать - в материале ТАСС.

Образовательное учреждение нового типа

Республика Дагестан подала и защитила заявку на строительство детского технопарка "Кванториум", который построен в рамках федеральной целевой программы по развитию образования, в 2016 году. "Кванториум" в Махачкале создали на базе Республиканского центра дополнительного образования научно-технического творчества детей после проведенной полной реконструкции здания.

"На самом деле "Кванториум" представляет собой образовательное учреждение какого-то нового типа. Оно очень привлекательно. Это невероятный центр научно-технического творчества", - рассказал ТАСС начальник отдела дополнительного образования Минобрнауки Дагестана Лариса Калмыкова. По ее словам, на создание махачкалинского "Кванториума" было выделено 57 млн рублей из федерального бюджета и еще 27 млн из регионального бюджета и внебюджетных источников.

На торжественное открытие технопарка приехали временно исполняющий обязанности (врио) председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера республики Екатерина Толстикова, врио министра образования и науки региона Шахабас Шахов и другие.

Уникальная среда для развития ребенка

"Кванториум" - это уникальная среда для развития ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно- техническим направлениям. Здесь можно обучиться проектной деятельности, новым современным компетенциям, решению реальных производственных задач под руководством опытных наставников, в том числе представителей научной школы, промышленности и бизнеса", - сказал на церемонии открытия Абдусамад Гамидов, поблагодарив от имени руководства республики всех причастных к созданию технопарка.

Он отметил, что открытие в республике учреждения такого уровня является еще одним "свидетельством правильного вектора развития сферы образования, создания качественной среды обучения детей".

Наши дети должны быть конкурентоспособны

"Сегодня высока потребность в квалифицированных инженерных кадрах. Благодаря таким учреждениям мы даем возможность нашим детям не только получать новые знания и технические навыки, но и применять их на практике, строить, создавать. Наши дети должны быть конкурентоспособны", - отметил глава правительства и добавил, что школьникам здесь будет "комфортно учиться".

Вместе с учащимися технопарка на открытии присутствовали и их родители. "Это знаменательное событие не только для нас, родителей, и наших детей, но и для всей республики, - сказала мама одного из учащихся Эльвира Багомаева. - Реализация данного проекта создает уникальнейшую возможность развития наших детей по всем направлениям, как научно-исследовательским, так и инженерно- техническим. Это дает возможность нашим детям создавать свои проекты. Их научат коммуникации, креативности и решению реальных технических проектов".

После официального открытия для гостей технопарка провели презентацию-экскурсию по лабораториям "Кванториума" с демонстрацией новейшего оборудования и его возможностей.

"Наш "Кванториум" состоит из таких квантумов или лабораторий, как "IT-квантум", где школьники, начиная с младших классов, знакомятся с программированием и защитой информации, "Робоквантум" - с мехатроникой и прикладным программированием, "Аэроквантум" - с созданием беспилотных летательных аппаратов (дронов). В блоке "Промышленный дизайн" или "Промдизайнквантум" ученики изучают основы компьютерного проектирования, твердотельного моделирования, автоматизированного производства, а также занимаются изготовлением изделий с использованием 3D-принтеров, макетированием и т.д.", - рассказал ТАСС директор технопарка Марат Алиев. По его словам, пятый, "VR/AR-квантум" или "Дополненная и виртуальная реальность", тесно связан с любым из остальных.

В лаборатории "Промышленный дизайн" все ребята заняты работой - кто-то увлеченно рисует пока непонятно что, а кто- то уже создает пластиковый макет Эйфелевой башни. "Я с помощью специального пластика и 3D-ручки создаю браслет, - рассказывает корр. ТАСС ученица квантума "Промышленный дизайн" девятиклассница Амина Саидова. - Меня записала сюда мама. Я очень хотела сюда попасть, потому что в будущем хочу стать дизайнером".

Преподаватель Дагестанского государственного аграрного университета Фируза Ашурбекова привела в технопарк двух своих дочерей. "Когда узнали в школе про "Кванториум", решили не упускать такую возможность - записала обеих дочерей, 8 и 7 классы. Мне это нравится, я сама дизайнер. И дети тоже увлекаются этим. Считаю, что подобными новыми компьютерными технологиями будущее", - поделилась она.

Мир на месте не стоит

"Раньше мы развивали танцы, спорт. Но мир на месте не стоит. Поэтому мы должны дать детям возможность, чтобы с детства они научились всем передовым технологиям. Здесь такие условия созданы и детям здесь будет комфортно и удобно. Образование - приоритет №1. И руководство республики будет делать все возможное, чтобы улучшить условия образовательного процесса, повысить зарплаты учителей, построить новые школы", - рассказал журналистам после экскурсии по технопарку Абдусамад Гамидов.

Как сообщил ТАСС директор махачкалинского "Кванториума" Марат Алиев, полноценная образовательная деятельность в технопарке начнется с 18 октября. "К занятиям приступят 7 групп обучающихся по 11 образовательным программам вводного уровня по пяти инновационным направлениям: "Робоквантум", "IT-квантум", "Промышленный дизайн", "Аэроквантум", "VR/AR-квантум", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в "Кванториуме" дети в игровой форме будут осваивать самые передовые технологии, получать практические навыки их применения. При этом каждый сможет перейти из одного "квантума" в другой.

Охват - не менее 800 детей

"В "Кванториуме" будут заниматься дети в возрасте от 8 до 17 лет с охватом не менее 800 учащихся в год. Сейчас мы набрали 270 человек. Курс обучения составит 3 месяца. В конце курса каждый ребенок должен будет представить свой собственный проект. Наиболее интересные проекты будут отобраны и направлены в вузы, предприятия, с которыми у нас заключены соглашения, для совместной углубленной работы над проектом", - рассказал директор технопарка.

С набором учащихся, по словам Алиева, проблем нет. "Уже около 500 детей изъявили желание. Есть проблема с кадрами. Сейчас на каждый квантум два педагога и мы усиленно ищем новых педагогов, методистов. Тем более в ближайшее время планируется открытие Hi-tech-цеха, который будет совмещать в себе инжиниринг, искусство и передовые технологии и, соответственно, появятся еще несколько вакансий, - рассказал собеседник ТАСС. - Идей еще много. Хотим создать виртуальную карту достопримечательностей Дагестана при взаимодействии всех наших квантумов".

Марат Алиев также отметил, что технопарк станет еще и площадкой для взаимодействия колледжей, высокотехнологичных предприятий, вузов республики с учащимися "Кванториума" и со школами.

Идея создания детских технопарков "Кванториум" была предложена и одобрена в 2015 году на наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив. Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений - от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов. В России уже открыты более 20 подобных технопарков.