Спрос на "народные" облигации Ямала в 1,5 раза превысил предложение

ТАСС,19 октября. Спрос на "народные" облигации Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 1,5 раза превысил предложение. Продажа ценных бумаг стартовала 18 октября, в настоящее время банки-агенты - Газпромбанк и Запсибкомбанк - остановили прием заявок на приобретение облигаций, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора региона.

"18 октября банки-агенты, осуществляющие размещение ценных бумаг ЯНАО, получили заявок на приобретение облигаций на сумму в 1,5 млрд рублей. Это на 50% больше объема эмиссии, который составляет один миллиард", - сказали там.

По словам замдиректора департамента финансов ЯНАО Ольги Медведевой, Газпромбанк и Запсибкомбанк будут удовлетворять поступившие к ним заявки на покупку ценных бумаг округа не полностью. "К примеру, если в один из банков поступило запросов на покупку наших облигаций на миллиард рублей, а его доля в размещении составляет 750 млн, то каждая заявка будет удовлетворена на 75%. Получается, если человек подал заявку на покупку 100 штук облигаций на сумму в 100 тыс. рублей, то сможет он приобрести только 75 штук на сумму в 75 тыс. Пропорции распределения общего объема облигаций между банками остаются коммерческой тайной", - пояснила она.

В финансовых организациях отмечают, что большую часть ценных бумаг региона купили ямальцы. "В Газпромбанке подчеркнули, что в целом география продаж через их офисы была очень широкой: заявки поступили из трети регионов России, при этом доля поручений, поступивших из ЯНАО, стала одной из крупнейших. В Запсибкомбанке отметили интерес к облигациям ЯНАО и в двух других регионах "тюменской матрешки", где широко представлена финансовая организация - Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе", - добавили в пресс-службе.

Сообщение об эмиссии облигаций ЯНАО на сумму в один миллиард рублей было размещено на сайте правительства региона 9 октября. Доходность по облигациям составляет 9,25% годовых. Держать деньги в ценных бумагах можно будет максимум пять лет - до 18 октября 2022 года. Все это время ежеквартально по ним будут начисляться проценты.

"В случае, если частное лицо захочет досрочно расстаться с ценными бумагами, это можно будет сделать в любой момент без потери накопленной доходности. Средства на погашение облигаций закладываются в бюджет ЯНАО, кроме этого, регион обеспечивает их всем своим имуществом", - отметили в пресс-службе