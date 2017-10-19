Как учатся дети в одном из старейших сел Дагестана

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Средняя школа в селе Корода — одна из старейших в Гунибском районе Дагестана. Ее открыли в 1929 году, а здание, в котором сегодня проходят занятия, построили в 1932-м — оно не типовое и очень уютное. Школа расположена в очень живописном месте, совсем рядом находится один из древних горных аулов, который образовался еще в III–IV веках.
Сегодня в кородинской школе учится немногим более 70 детей, в классах — всего по несколько человек. Число школьников сокращается — многие уезжают из села в города в поисках работы и лучшей жизни. Поэтому и молодых учителей в школе немного.
Один из самых трудных предметов — русский язык. В аварском селе по-русски почти не говорят. Тем не менее обучение ведется по единой программе "Школа России" и требования к ученикам здесь такие же, как в любом другом регионе страны. Есть в кородинской школе и свои особенности — например, кружки по ткацкому делу, традициям села и национальному спорту, а еще школьный сад, за которым ухаживают ученики.
Правила тут строгие, школьная форма обязательна, девочки носят платья с белыми фартуками — в школе объясняют, что их проще купить. Еще один обязательный атрибут — головной платок: население Короды строго придерживается традиций ислама.
Елена Гриценко