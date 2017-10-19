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Единственный каменный храм на севере Карелии планируют отреставрировать к 2020 году

В стране
19 октября, 17:07 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что реставрация Благовещенского собора повысит туристическую привлекательность региона

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ПЕТРОЗАВОДСК, 19 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Реставрацию Благовещенского собора, который является единственным каменным храмом на севере Карелии, планируется завершить в Кемском районе республики к 2020 году. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщила председатель регионального Управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова.

Благовещенский собор построен в городе Кемь в начале XX века в основном на деньги купца Федора Антонова на месте бывшего древнего владения Соловецкого монастыря. В годы репрессий перед отправкой в Соловецкий лагерь здесь могли молиться православные. В 1934 году собор закрыли, а его помещение использовалось в качестве продуктового склада. Позже собор окончательно пришел в запустение, начал разрушаться, а в 1991 году был возвращен Русской православной церкви.

"Что касается внешнего облика, то Благовещенский собор полностью восстановлен за исключением колокольни. Сейчас преждевременно какие-то прогнозы строить, но вместе с тем хотелось бы, чтобы реставрационные работы, работы по восстановлению убранства и благоустройству прилегающей территории удалось завершить к 100-летию Карелии. Когда-то он считался самым большим православным храмом в Западном Беломорье, учитывая, что центральная часть Кеми, где находится собор, находилась за пределами лагерной территории, длительное время он оставался в распоряжении верующих, считался символом православной веры", - сказала Алипова.

О ходе реставрации

Впервые восстанавливать храм начали еще в 2005-2008 годы за счет резервного фонда правительства Карелии, отметила она. Тогда были выделены около 10 млн рублей, разработана проектно-сметная документация, частично восстановлена колокольня и отреставрирована часть стен собора.

Из-за недостатка денег случился восьмилетний перерыв и лишь в 2016 году работы возобновились благодаря нефтяной компании "Роснефть", с которой Карелия заключила соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Согласно его условиям, компания выделила в 2016-2017 годах на восстановление собора 100 млн рублей, хотя по факту потрачено на восстановительные работы уже чуть больше.

"С 2016 года удалось выполнить большой объем работ с высоким качеством. Реставрационная организация полностью демонтировала поздние железобетонные перекрытия, восстановила кирпичную кладку стен, крыльца, воссоздала главы собора, прочистила воздуховоды. В процессе работ выявилось, что частично сохранился исторический мозаичный пол и его необходимо восстановить, что требует воссоздание утраченных элементов и дополнительных затрат. Храм впервые за много десятилетий входит в зиму с кровлей, что предотвратит попадание осадков внутрь здания, его дальнейшее разрушение", - отметила Алипова.

Чтобы исключить промерзание конструкций собора в зимнее время и обеспечить их просушку к началу продолжения работ, до конца 2017 года необходимо организовать отопление помещений. В дальнейшем планируется восстановить иконостас, завершить внутренние реставрационные работы, провести электричество, благоустроить прилегающую территорию и укрепить береговую линию. В настоящее время стоимость этих работ рассчитывается и предстоит серьезная работа по поиску средств, уточнила председатель Управления республики по охране объектов культурного наследия.

Храм привлечет туристов

Как сказал глава Карелии Артур Парфенчиков, реставрация Благовещенского собора в Кеми - это важный шаг в повышении туристической привлекательности северных территорий региона.

"Храм рассматривается не только как религиозный объект, но и как объект культурного наследия. Скажу больше, для повышения доступности этого значимого объекта показа мы планируем расширить туристическую инфраструктуру: сейчас обсуждается вопрос о включении в единый комплекс гостиницы и небольшого причала. Проработать этот вопрос я уже поручил специалистам администрации Кемского района", - сказал Парфенчиков.

Благовещенский собор является единственным каменным храмом на Севере Карелии и вторым кафедральным на территории Костомукшской епархии, рассказал ТАСС ее представитель Сергий Олюнин. В 2000 году на месте полуразрушенного Благовещенского собора был образован мужской Кемский Благовещенский монастырь во имя Новомучеников и Исповедников Российских. Рядом с собором располагается бывшая гостиница НКВД "Прибой", которую превратили в братский корпус. Ее также предлагается отреставрировать, уточнил он.

"Мы надеемся, что реставрация Благовещенского собора полностью завершится к столетию Карелии - 2020 году. Ожидается, что на его освещение приедет патриарх Московский и всея Руси", - добавил представитель епархии.

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