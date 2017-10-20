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Врио губернатора Приморья пригласил старообрядцев из Латинской Америки переселяться в край

В стране
20 октября, 5:13 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 20, октября. /ТАСС

Государственная программа содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, под разными названиями действуют в Приморье уже более 10 лет

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ВЛАДИВОСТОК, 20 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко пригласил старообрядцев из Латинской Америки переселяться в край и пообещал им помощь в обустройстве. Об этом он сообщил на встрече с семьями старообрядцев, которые приехали ранее и ныне живут и занимаются хозяйством на севере Приморья, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Приморского края.

"Андрей Тарасенко <...> предложил и другим староверам, которые проживают в Латинской Америке, вернуться в Приморье. Первая семья старообрядцев из Латинской Америки заселилась в Дерсу в 2009 году в рамках краевой программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом", - говорится в сообщении.

Врио губернатора дал поручение главе Пожарского района, на территории которого проживают старообрядцы, посмотреть, какие земли сельскохозяйственного назначения могут быть предоставлены потенциальным переселенцам. Также будет рассмотрена возможность приобретения для них сельскохозяйственной техники с помощью средств краевого бюджета, оказана помощь в реализации продукции.

В Приморье зарегистрировано около 100 старообрядцев, прибывших из Южной Америки. В настоящее время им в аренду предоставлено пять земельных участков общей площадью около 720 гектаров, предварительно согласовано еще более 180 га. Также переселенцы получают землю по закону о "дальневосточном гектаре". Уже передано в собственность 20 участков.

Государственная программа содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, под разными названиями действуют в Приморье уже более 10 лет. За это время в край приехали на постоянное место жительства более 13 тыс. человек, более тысячи из них - в этом году.

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