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Разработанный на Урале грузовой арктический вездеход успешно прошел испытания

В стране
20 октября, 11:37 UTC+3

По данным разработчиков, в "Бурлаке" в два раза увеличилась грузоподъемность по сравнению с экспедиционной комплектацией, уже испытанной в условиях Крайнего Севера

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© Пресс-служба проекта "Бурлак"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Грузовой вездеход "Бурлак", разработанный командой уральских инженеров, успешно прошел испытания в окрестностях Екатеринбурга. В дальнейшем его можно использовать в арктических регионах для доставки оборудования, сообщили в пятницу в пресс-службе проекта.

"Успешно протестирована версия вездехода "Бурлак" с увеличенным грузовым отсеком, испытания первого вездехода этой комплектации прошли в окрестностях города. Маршрут включал труднопроходимую болотистую местность, овраги, крутые подъемы и спуски. Выезд показал, что машина уверенно чувствует себя на воде и взбирается на гору с грузом в одну тонну", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что комплектация вездехода подходит для эксплуатации в полярных условиях для перевозки грузов, людей, оборудования в труднопроходимых местах и при низких температурах. "Благодаря шинам низкого давления вездеход не повреждает покров почвы и подходит для эксплуатации в заповедниках и других закрытых для въезда местах", - уточнили там.

По сравнению с экспедиционной комплектацией, уже испытанной в условиях Крайнего Севера, в грузовом "Бурлаке" в два раза увеличилась грузоподъемность машины. "Теперь вездеход перевозит до двух тонн груза. Главным отличием этой модели от предыдущих стало использование серийных отечественных комплектующих", - подчеркнули в пресс-службе.

О проекте

Ранее сообщалось, что "Бурлак", собранный и испытанный в 2016 году, стал родоначальником нового класса многоцелевых российских арктических вездеходов, однако он оказался слишком тяжелым для передвижения по тонкому морскому льду и с трудом выходил на берег. Вскоре был построен "Бурлак 2.0", который стал легче на полторы тонны и мощнее.

Испытания усовершенствованного вездехода состоялись с 21 февраля по 10 марта 2017 года. Команда прошла тот же маршрут, что и в 2016 году: через Инту и Воркуту (Республика Коми) до Байдарацкой губы (один из крупнейших заливов в Карском море) и обратно через Лабытнанги (ЯНАО), Ивдель (Свердловская область) и Екатеринбург.

Поскольку усовершенствованный вездеход превзошел свой прототип, было принято решение о строительстве второго точно такого же вездехода, так что в случае поломки детали двух одинаковых машин будут взаимозаменяемы. Планируется, что в 2018 году вездеходы дойдут до полярной станции на архипелаге Северная Земля, а в следующем сезоне будет предпринята попытка штурма Северного полюса. Цель - достичь Северного полюса автономно, без заброски авиацией топлива и продуктов питания, и вернуться на материк своим ходом.

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