Порт "Морской фасад" в Петербурге приступит к модернизации причалов в начале 2018 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Порт "Морской фасад" в Санкт-Петербурге приступит к модернизации двух причалов, которая позволит одновременно принимать сразу два круизных лайнера длиной 330 метров и увеличит пассажиропоток. Об этом в пятницу сообщил журналистам коммерческий директор АО "Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад" Алексей Панфилов в рамках Международного инновационного форума пассажирского транспорта SmartTransport.

"[Благодаря модернизации] одновременно мы сможем принимать у причалов 6 и 7 два лайнера длиной 330 метра, в настоящее время у нас завершены проектные работы. В следующем году мы планируем приступить к первому этапу, который мы планируем закончить к концу 2018 года и второй этап завершить в 2020 году", - сказал он и уточнил, что работы по первому этапу будут начаты в первом квартале 2018 года.

Ранее планировалось, что модернизация будет начата в октябре 2017 года, Панфилов пояснил, что сроки пришлось сдвинуть из-за "определенных сложностей" на этапе прохождения государственной экспертизы, но не стал вдаваться в подробности.

Объем инвестиций в проект Панфилов не уточнил, поскольку порт находится "в процессе окончательного определения стоимости". Однако ранее сообщалось, что на первый этап модернизации потребуется около 165 млн рублей.

По его словам, сейчас порт способен принимать суда длиной до 340 метров, при этом потенциал на суда большего размера у хаба есть, но для этого необходимо изменение определенных регламентов. Памфилов также отметил общую тенденцию к увеличению вместимости круизных судов и снижению количества заходов лайнеров. Таким образом, несмотря на незначительное снижение количества заходов, общий пассажиропоток порта растет.

Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад" - крупнейший морской пассажирский порт в России. Его строительство началось в 2006 году и полностью завершилось в 2011. Порт способен принимать круизные и паромные суда длиной до 340 метров и осадкой до 8,8 метра, общее количество причалов - 7. С 2008 года Морской фасад принял более 3,5 млн пассажиров на круизных судах из 180 стран. Больше всего туристов из ФРГ (30%), на втором месте граждане США, на третьем - британские подданные; растет также количество круизных туристов из Китая.