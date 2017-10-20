Работа Керченской переправы 24 октября может быть приостановлена из-за ветра

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Работа Керченской паромной переправы, связывающей Крымский полуостров с материковой Россией, может быть приостановлена из-за сильного ветра с 24 октября, сообщает в пятницу оператор переправы "Морская дирекция".

"Со второй половины дня 24 октября до утра 27 октября прогнозируется ухудшение погодных условий - увеличение скорости ветра до 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работа паромной переправы в указанный период будет осуществляться по фактической погоде, в связи с этим время ожидания погрузки на паром может быть увеличено.

"Большая вероятность полной остановки движения паромов, задействованных для перевозки пассажиров и автотранспорта через Керченский пролив, ожидается 25 октября на период более суток", - отмечает "Морская дирекция".

Оператор настоятельно просит водителей и пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок через Керченскую паромную переправу, а также воздержаться от прибытия на объекты переправы в случае прекращения ее работы.