Систему дистанционного мониторинга лесных пожаров создадут в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 19 декабря. /ТАСС/. Система дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров будет создана в Архангельской области. Об этом во вторник сообщает пресс-служба региональной администрации.

"1,6 млн рублей из федеральных средств, а также сэкономленные 3,384 млн рублей, выделенные в 2017 году из регионального бюджета, перенаправлены на создание в регионе системы дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров. Полтора десятка видеокамер в ближайшее время будут установлены на вышках сотовых операторов на территории Архангельского, Северодвинского, Емецкого, Карпогорского, Вельского, Шенкурского, Вилегодского и Котласского лесничеств", - говорится в сообщении.

Места размещения камер определили после анализа предыдущих пожаров. Каждая из видеокамер позволит дежурному региональной диспетчерской службы Единого лесопожарного центра в режиме реального времени следить за ситуацией в лесах и выявлять возгорания в радиусе 25 километров от вышки. Местные власти рассчитывают, что создание системы видеонаблюдения не только повысит оперативность обнаружения лесных пожаров, но и сэкономит средства, которые выделяют для организации наземного и авианаблюдения.

В пресс-службе администрации Архангельской области ТАСС уточнили, что количество камер будет постоянно увеличиваться.

В 2017 году на территории региона было зарегистрировано 35 пожаров, что в 3,2 раза меньше, чем годом ранее. Более чем в половине случаев причинами возгораний явились грозы.