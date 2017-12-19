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В Калининградской области за пять лет отремонтируют 600 дворов

В стране
19 декабря, 19:37 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 19, декабря. /ТАСС

Также планируется благоустроить 40 общественных пространств

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КАЛИНИНГРАД, 19 декабря. /ТАСС/. Более 600 дворов и 40 общественных пространств отремонтируют в Калининградской области до 2022 года по программе "Формирование комфортной городской среды", сообщил во вторник на заседании Калининградской облдумы губернатор региона Антон Алиханов.

По его словам, в 2017 году в области благоустроили 45 дворов и пять общественных пространств.

"Нами принята государственная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы, в рамках которой будут благоустроены дворовые и общественные территории во всех без исключения муниципальных образованиях. По этой программе до конца 2022 года планируется благоустроить более 600 дворов и около 40 общественных территорий", - сказал Алиханов в послании об основных направлениях своей деятельности и деятельности правительства области на пять лет.

Губернатор пояснил, что благоустройству дворов подходят комплексно.

"Синхронизируем это благоустройство с капитальным ремонтом домов, ремонтом дорог, с развитием главных улиц, площадей, достопримечательных мест наших городов", - отметил он.

Алиханов добавил, что в Калининградской области продолжится проект "Безопасные и качественные дороги". В 2017 году провели ремонт на 28 объектах.

В результате количество дорог Калининградской городской агломерации, которые соответствуют нормативам, увеличилось с 32 до 46%.

В следующие два года приступят к ремонту улиц и дорог в городах Светлый, Полесск, Гурьевск, Гвардейск и Мамоново.

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