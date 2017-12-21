Власти Сахалина планируют запретить иностранцам работать на автостоянках и в ЧОПах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области намерено расширить перечень видов экономической деятельности, где ограничивается привлечение иностранной рабочей силы, в частности, ввести запрет на трудоустройство мигрантов в охранные агентства и на автостоянки. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

"В проекте указа губернатора на 2018 год перечень ограничений для трудоустройства мигрантов расширен. Предложено запретить им работать на автостоянках. По мнению Олега Кожемяко, иностранцы не должны привлекаться и в охранные агентства, которые обеспечивают безопасность социально значимых объектов, например, школ и больниц", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ограничения на трудоустройство иностранцев в регионе действуют с 2016 года. Перечень видов экономической деятельности, где действуют запреты на привлечение мигрантов, обширен. Это производство хлеба и кондитерских изделий, автобусный транспорт и такси, ряд направлений торговли и строительства.

Как сообщила руководитель агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Татьяна Бабич, благодаря этим мерам за последние два года число трудоустроенных граждан России в данных сферах увеличилось на 20%. Доля иностранцев в числе занятых в островной экономике составляет порядка 10%. В 2017 году мигрантам выдано 6353 патента, что на 11% меньше, чем годом ранее.

"Приоритетом для нас является трудоустройство российских граждан, количество привлекаемых в Сахалинскую область иностранцев должно последовательно снижаться. Безусловно, мы должны эффективно противодействовать незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельности иностранцев. Сахалинская область - не проходной двор, а приграничный регион России, стратегически важная для страны территория, поэтому вопросы миграции должны находиться под жестким контролем государства", - цитирует пресс-служба слова губернатора Кожемяко.