КЖД проложила 500 км волоконно-оптической линии связи к запуску Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Крымская железная дорога (КЖД) проложила 500 км волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) к запуску железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, сообщила в субботу пресс-служба КЖД.

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"Строительство линии начато весной 2016 года. Железнодорожниками выполнены работы по подвесу более 9,9 тыс. кронштейнов, раскатке и подвеске 500 км оптического кабеля, монтажу и пусконаладке оборудования с использованием двух лабораторий связи", - говорится в сообщении.

Прокладка ВОЛС должна была завершиться в августе 2017 года. Как отметили в пресс-службе, это один из масштабных проектов, реализуемых в ходе подготовки к открытию моста через Керченский пролив. Ввод линии в работу позволит выполнить программы по модернизации систем телеуправления, организации скоростных каналов передачи данных для нужд транспортной безопасности, оперативного вмешательства в случае нестандартных ситуаций. В дальнейшем оптическая линия будет преобразована в магистраль с ответвлениями на все железнодорожные станции КЖД.

Крымская железная дорога обслуживает систему железных дорог на территории Крымского полуострова. Основана в 2014 году на базе подразделений Крымской дирекции Приднепровской железной дороги Украинских железных дорог, расположенных на территории Крыма. В январе - ноябре 2017 года предприятие увеличило общий объем пассажирских перевозок на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3, 2 млн пассажиров.

Мост через Керченский пролив протяженностью 19 км станет самым длинным в России. Он соединит Крымский полуостров с материком автомобильной и железной дорогами. Новая транспортная артерия обеспечит пропуск 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год. Движение автомобилей по мосту откроется в 2018 году, поездов - в 2019 году.