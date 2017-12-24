Керченская переправа может закрыться из-за шторма

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Керченская паромная переправа, которая связывает Крым с материковой Россией, в воскресенье может приостановить работу из-за сильного ветра, сообщает оператор переправы - компания "Морская дирекция".

"Со второй половины дня 24 декабря и до вечера 25 декабря прогнозируется ухудшение погодных условий - увеличение скорости ветра до 25 метров в секунду. Работа в данный период будет осуществляться по фактическим погодным условиям. Возможна приостановка работы переправы", - говорится в сообщении.

В целом по Крыму в воскресенье действует штормовое предупреждение, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Керченская переправа - единственная автотранспортная артерия, которая связывает Крым и материковую часть РФ. Ее используют для пассажирских грузовых перевозок.

В январе- сентябре этого года пассажиропоток на Керченской паромной переправе по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился на 3,4% - до 5,3 млн человек, а объем грузовых перевозок вырос на 1,8%.