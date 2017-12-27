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Новый 2018 год объявлен в Ненецком АО Годом оленеводства

В стране
27 декабря, 14:17 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 27, декабря. /ТАСС

Позднее будет разработан план мероприятий на год

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© Антон Тайбарей/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 27 декабря. /ТАСС/. Наступающий 2018 год объявлен в Ненецком автономном округе Годом оленеводства, сообщил в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" врио главы НАО Александр Цыбульский.

"2018 год пройдет в Ненецком автономном округе под знаком "Год оленеводства". Так решили жители нашего округа, отдав большинство своих голосов за эту тему. Полностью поддерживаю тех, кто проявил гражданскую активность, приняв участие в опросе", - написал Цыбульский.

О конкурсе было объявлено в конце ноября. Проголосовать мог любой желающий. Были предложены темы: "Туризм", "Предпринимательство", "Волонтерство", "Оленеводство", "Высокие технологии". Предыдущий год в НАО был Годом добра.

Планируется, что далее будет разработан план мероприятий, которые будут проходить в течение года.

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