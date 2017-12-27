Национальный музей Северной Осетии в новогодние каникулы впервые выставит аланское золото

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 декабря. /ТАСС/. Выставка аланского золота пройдет в новогодние каникулы в Национальном музее Северной Осетии, часть которого откроется к Новому году после реконструкции, сообщил ТАСС в среду замминистра культуры республики Чермен Дудаев.

"Реконструкция музея ведется в рамках федеральной целевой программы, и первая очередь к 31 декабря будет сдана. Экспозиция там устанавливается, в том числе знаменитое аланское золото. Коллекция будет находиться под усиленной охраной, но посмотреть на нее сможет любой желающий. Для школьников и студентов уже составлена специальная программа", - сказал Дудаев, уточнив, что реконструкция подразумевает не только строительные работы, но и обновление пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения, а также экспозиционного оборудования.

В Национальном музее ТАСС уточнили, что аланское золото планируется выставлять с 3 по 9 января. Ранее его экспонировали только для ограниченного круга лиц, так как не было возможности организовать выставку для широкой публики.

Куратор музея в Министерстве культуры региона Людмила Тхапсаева сообщила, что среди экспонатов есть предметы различных веков, в том числе украшения и оружие. "На выставке будут и другие материалы: найденные при археологических раскопках предметы, работы известных художников, также посвященные аланской истории", - сказала собеседница агентства.