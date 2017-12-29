Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поручил проработать вопрос о строительстве нового моста через реку Уда в Улан-Удэ

В стране
29 декабря, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

На большой пресс-конференции президента 14 декабря одна из журналистов сообщила, что город уже 10 лет ждет строительства третьего моста через реку

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос о строительстве нового моста через реку Уда в Улан-Удэ. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

"Правительству РФ подготовить совместно с властями Бурятии и представить предложения по строительству нового мостового перехода через реку Уда в г.Улан-Удэ", - говорится в поручении. Сроком исполнения установлено 1 марта 2018 г.

Вопрос о строительстве моста подняла одна из журналисток на большой пресс-конференции президента 14 декабря. По ее словам, город уже 10 лет ждет строительства третьего моста через реку Уда. Его стоимость составляет 4,5 миллиарда рублей, и таких средств в бюджете республики нет.

Путин ответил, что объекты такого рода всегда строятся с привлечением средств из федерального бюджета. Он пообещал обсудить этот вопрос с главой Бурятии и министром транспорта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2017
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минимальный размер оплаты труда. Досье
2
Ответственность Мосгортранса, чей автобус врезался в остановку, застрахована "Согазом"
3
Пассажиры попавшего в ДТП на северо-западе Москвы автобуса не пострадали
4
Момент наезда автобуса на остановку в Москве попал на камеры видеонаблюдения
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Зарплаты в бюджетной сфере с января 2018 года будут проиндексированы на 23%
7
Суд в Москве заочно приговорил к девяти годам колонии Браудера и его партнера Черкасова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама