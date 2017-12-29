МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос о строительстве нового моста через реку Уда в Улан-Удэ. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

"Правительству РФ подготовить совместно с властями Бурятии и представить предложения по строительству нового мостового перехода через реку Уда в г.Улан-Удэ", - говорится в поручении. Сроком исполнения установлено 1 марта 2018 г.

Вопрос о строительстве моста подняла одна из журналисток на большой пресс-конференции президента 14 декабря. По ее словам, город уже 10 лет ждет строительства третьего моста через реку Уда. Его стоимость составляет 4,5 миллиарда рублей, и таких средств в бюджете республики нет.

Путин ответил, что объекты такого рода всегда строятся с привлечением средств из федерального бюджета. Он пообещал обсудить этот вопрос с главой Бурятии и министром транспорта.