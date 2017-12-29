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Долги перед строителями космодрома Восточный погашены полностью

В стране
29 декабря, 13:42 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 29, декабря. /ТАСС

Ранее ТАСС со ссылкой на областное правительство сообщало, что по состоянию на 19 декабря работникам космодрома до конца года планировалось выплатить свыше 30,7 млн рублей

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Долги перед строителями космодрома Восточный погашены в полном объеме. Об этом в пятницу ТАСС сообщил и. о. начальника управления занятости населения Амурской области Сергей Зорин.

"На 29 декабря на космодроме Восточный задолженности по зарплате нет. Сегодня пришли официальные письма, на основании которых всю задолженность списали", - сказал Зорин, не уточняя сумму.

Ранее ТАСС со ссылкой на областное правительство сообщало, что по состоянию на 19 декабря работникам космодрома до конца года планировалось выплатить свыше 30,7 млн рублей.

Первые сведения о задержках выплаты зарплат рабочим организаций - подрядчиков строительства Восточного, а также о возможном срыве сроков строительства космодрома появились в 2012 году. В 2014-2015 гг. против бывшего главы Дальспецстроя Юрия Хризмана и руководства ряда компаний - подрядчиков строительства были возбуждены уголовные дела в связи с невыплатой зарплат и невыполнением обязательств. В 2015 году было возбуждено 35 уголовных дел, общий ущерб от нарушений при строительстве космодрома оценивался правоохранительными органами в 5,4 млрд рублей; в 2016 году - 17 уголовных дел, при этом ущерб исчислялся в 2,5 млрд рублей.

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.

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