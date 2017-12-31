Вневедомственная охрана Росгвардии взяла под охрану энергомост в Крым

КРАСНОДАР, 31 декабря. /ТАСС/. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии с воскресенья отвечают за безопасность энергомоста, благодаря которому обеспечивается электроснабжение Крыма, сообщил ТАСС начальник управления Росгвардии по Республике Крым Степан Гайдаржийский.

"По Крыму Росгвардия охраняет 16 объектов, которые включены в перечень правительства РФ. Сегодня под охрану берем энергомост. До этого его охраняли Внутренние войска, то есть, Росгвардия, а с 1 января это переходит в нашу же вневедомственную охрану", - сказал Гайдаржийский.

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В краснодарском управлении ведомства агентству уточнили, что на территории Кубани также охрана энергомоста будет передана вневедомственной охране. Помимо смены организации, изменена система работы, что сделает охрану энергомоста более эффективной.

После воссоединения Крыма и Севастополя с РФ в 2014 году, между Россией и Украиной был подписаны два договора, согласно которым наша страна брала на себя обязательства поставлять электроэнергию на Украину в объеме до 1500 МВт, а Украина - бесперебойно снабжать Крым. Но в дело вмешались украинские "гражданские активисты". 22 ноября 2015 года украинские и крымско-татарские экстремисты взорвали противотанковыми минами три энергетические ветки в Херсонской области, а затем мешали проведению ремонтных работ.

Для решения проблемы энергоснабжения Крыма в краткие сроки с материковой части РФ был проложен энергомост: в первой половине 2016 года была запущена вторая очередь энергомоста (14 апреля - третья нитка, 11 мая - четвертая, финальная), что вывело его на полную мощность и позволило наконец российским властям заявить об отмене режима ЧС на полуострове.