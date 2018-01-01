Петербуржцы отмечают Новый год "битвой хоров" и пением в караоке на Дворцовой площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 января. /ТАСС/. Массовые гуляния на главной улице Санкт-Петербурга - Невском проспекте - традиционно открыли празднование Нового года в городе. На Дворцовой площади для жителей и гостей Петербурга подготовлена интерактивная программа - с караоке, "битвой хоров", танцами и кульминацией в виде салюта.

"Концертная шоу-программа посвящена двум самым важным событиям наступающего года - 315-летию Санкт-Петербурга и предстоящему чемпионату мира по футболу", - отметили в городском комитете по культуре.

Песни и танцы со звездами

В празднике на Дворцовой, получившем название "Новогодние звезды", принимают участие победители популярных телевизионных проектов "Голос", "Новая звезда" и других. Со сцены, оформленной в виде ледяного замка, исполнители и ведущие предлагают всем желающим попробовать свои силы в различных жанрах - в пении хором, в караоке и в танцевальных флешмобах под новогоднее попурри.

Созданию приподнятого настроения способствует не только насыщенная программа, но и зимнее световое оформление городских улиц, скверов и мостов. В этом году, по данным комитета по энергетике и инженерному обеспечению, установлено около 6,8 тыс. украшений, в их числе - сказочные деревья, световые арки, объемные конструкции в виде шаров, фонтанов и др. Большинство из них будут включать в темное время суток до 15 января.

Финальным аккордом празднования станет фейерверк, залпы которого озарят акваторию Невы в 03:00. Как отметили в комитете по культуре, в этот раз "пиротехническое представление будет еще более ярким и продолжительным", чем в прежние годы. Праздничные гуляния продлятся до 04:00 мск.

Для удобства горожан

Для петербуржцев, которые планируют использовать пиротехнику самостоятельно, в городе отведены 28 специальных площадок - их перечень опубликован на сайте Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу. "Это те площадки, на которые мы призываем приходить и использовать пиротехнику в период новогодних праздников", - подчеркнули в МЧС. В этих местах дежурят подразделения пожарно- спасательной службы, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Для того, чтобы к праздничной программе в центре города смогли присоединиться как можно больше людей, в ночь с 31 декабря по 1 января Петербургский метрополитен работает без технологического перерыва, за исключением нескольких станций.

Как уточнили ТАСС в Северо-Западном управлении по гидрометеороголии и мониторингу окружающей среды, в новогоднюю ночь осадков не ожидается, погода будет относительно теплой - температура ночью составит около минус 1 градуса. По прогнозу дежурного синоптика, "утром с 9 часов ожидается прохождение фронта и мокрый снег, переходящий в дождь во второй половине дня".

Безопасность горожан в новогоднюю ночь и в период праздников обеспечивают ежесуточно около 2 тыс. полицейских, 750 сотрудников пожарно-спасательной службы и 190 единиц техники, а также 5 экипажей на специальных плавсредствах на Неве, сообщил ранее зампредседателя городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Олег Лахин. При необходимости число специалистов может быть увеличено в два раза в течение двух часов. Такие меры будут действовать по 9 января.