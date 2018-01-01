В год 315-летия Санкт-Петербург получил новый логотип по итогам голосования горожан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 января. /ТАСС/. Логотип с изображениями Медного всадника, куполов Исаакиевского и Казанского соборов стал символом предстоящего празднования 315-летия Санкт-Петербурга. Автор эскиза - петербургская художница Анна Колесниченко победила в конкурсе, итоги которого объявлены 1 января, сообщила пресс-служба администрации города.

В своем видеообращении создатель логотипа отметила, что черпала вдохновение в основных архитектурных доминантах города на Неве.

Главные символы Петербурга

На изображении в форме числа "315" можно также увидеть силуэты парусника и морского судна, разводного моста, одной из Ростральных колонн Стрелки Васильевского острова и символ города - зайчика. Заячий остров и построенная на нем по указу Петра Великого Петропавловская крепость являются историческим ядром Петербурга.

Цветовое решение логотипа 315-летия Санкт-Петербурга также выбрано не случайно. "Я старалась не использовать красные цвета, потому что все же они совсем не наши. Наши цвета - это оттенки синего, приятный зеленый, желтый, как символ радушия и гостеприимства", - считает Колесниченко. Под числом с обозначением юбилейной даты она расположила название города и надпись: "С днем рождения, любимый город!".

Выбор по итогам голосования

Конкурс на создание логотипа к 315-летию Санкт- Петербурга стартовал 27 октября. Заявки на участие принимались до 20 ноября. За неполный месяц тогда поступило 208 работ от 177 участников, самому юному из которых было шесть лет.

Конкурсной комиссией, в которую вошли представители городских властей, эксперты в сферах искусства и краеведения, руководители учреждений культуры, были отобраны в шорт-лист 10 творческих работ. Эскиз-победитель определен по итогам онлайн-голосования, которое с 22 по 29 декабря проводилось на официальном сайте администрации города.

Украшение праздника

Выбранный петербуржцами логотип будет использоваться как официальный символ празднования 315-летия со дня основания Санкт-Петербурга. Его можно будет видеть при проведении мероприятий к юбилею города на Неве в наступившем году. Также его планируется размещать на печатной, рекламной и иной продукции.

Основные общегородские мероприятия, посвященные 315-летию Петербурга, пройдут с 20 по 27 мая 2018 года, уточнили в пресс-службе администрации Северной столицы.