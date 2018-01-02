Первый в России аэропарк планируют создать в Тверской области к 2024 году

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Строительство аэропарка, который может стать первым в России центром малой авиации клубного типа, начнется в наступившем году на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Завидово" в Тверской области. Комплекс воздушного туризма планируется сдать в эксплуатацию к 2024 году, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Бизнес-план создания комплекса воздушного туризма - аэропарка "Завидово" утвержден региональным экспертным советом, который отбирает инвестпроекты для реализации на территории ОЭЗ. Уникальность идеи состоит в том, что помимо услуг в сфере воздушного туризма и аэротакси, аэропарк будет обслуживать воздушные суда, размещать авиатуристов. Реализация проекта рассчитана на три этапа до 2024 года, общий объем инвестиций превысит 265 млн рублей, строительство взлетно-посадочной полосы и вертолетной площадки начнется в 2018 году. Аэропарк может стать первым и пока единственным не только в регионе, но во всей России центром малой авиации клубного типа", - говорится в сообщении.

У гостей региона появится возможность совершать авиапутешествия по главным достопримечательностям и популярным туристическим маршрутам Тверской области - это Нилова пустынь, исток реки Волга, Ширков погост, города Калязин, Старица, Торжок. "Кроме того, инвесторы планируют открыть гостиничный комплекс для всесезонного отдыха, он будет ориентирован на развитие семейного, экологического и культурно-познавательного туризма. Также появится оздоровительный комплекс, рассчитанный на привлечение гостей разного возраста, интересов и уровня доходов. Объем инвестиций в эти два проекта превысят 390 млн рублей", - отмечает пресс-служба

ОЭЗ "Завидово" расположена в Конаковском районе Тверской области, является визитной карточкой региона, так как находится неподалеку от въезда со стороны Москвы. Это единственная в Центральном федеральном округе особая экономическая зона туристско-рекреационного типа. Реализация ряда инвестиционный проектов на ее территории, по расчетам правительства региона, позволит почти в два раза увеличить турпоток в ближайшие пять лет, создать новые рабочие места во внебюджетной сфере, увеличить доходы в бюджеты всех уровней.