Открытие самой большой снежной горки Петербурга из-за дождя перенесли на Рождество

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Самая большая снежная горка Санкт-Петербурга, которую планировалось во вторник открыть в рамках праздничной ярмарки "ЗимаФест2018", не смогла начать работу из-за аномально высокой температуры воздуха в городе, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по развитию туризма.

"Из-за аномально теплой погоды, к сожалению, снежная горка сегодня не работает. Плюс пять градусов, да еще дождь, к тому же. Но мы надеемся, что 6-7 января будет похолодание, и будем работать в полную силу", - сообщили в пресс-службе.

Высота горки составляет 10 м - она должна была стать самой высокой снежной горкой в Петербурге. Рядом с ней работает каток, его открытие состоялось, несмотря на теплую погоду.

Новогодняя туристическая ярмарка "ЗимаФест" открылась в Петербурге в Морском пассажирском порту 2 января. В ее рамках пройдут фотовыставки, фотосессии и другие мероприятия. Работать ярмарка будет до 7 января.

Как сообщается на сайте Северо-Западного УГМС Росгидромета, температура воздуха в Северо-Западном регионе в январе 2018 года, согласно долгосрочному прогнозу, ожидается в среднем на 1 градус выше нормы. Во вторник температура в Петербурге достигала 5 градусов тепла. Также, согласно данным ведомства, температура до плюс 4-5 градусов будет держаться в городе до 5 января.