Более 1 млрд руб. направят на капитальный ремонт домов на Ставрополье в 2018 году

СТАВРОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ставропольского края планирует направить более 1 млрд рублей на работы в 370 домах региона в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор некоммерческой организации Евгений Бражников.

"Планируем [отремонтировать] порядка 370 домов на общую сумму 1 млрд 200 млн, это уже "приземленный" план. Мы добились того, чтобы органы местного самоуправления планировали капитальные ремонты под деньги, которые фонд реально может получить. Прогнозируемо, фонд может собрать в 2018 году порядка 1 млрд рублей", - сказал он.

Еще 200 млн рублей планируется получить за счет исковой работы с неплательщиками.

"Естественно, мы будем заниматься в полном объеме исковой и претензионной работой, мы ею занимались, но сейчас это уже будет более активная фаза, - нам выделяют денежные средства в 2018 году на уплату государственной пошлины, подготовку и проведение затем по всем инстанциям искового заявления", - отметил Бражников.

По данным фонда, в первые три года действия программы капитального ремонта многоквартирных домов работы были проведены почти в тысяче домов региона. В 2017-2019 году планируется отремонтировать еще более 2 тыс. домов.