Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток из дальнего похода

ВЛАДИВОСТОК, 8 января. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в понедельник вернулся во Владивосток из дальнего похода, во время которого российские корабли посетили порты восьми иностранных государств, сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" вернулся во Владивосток после выполнения задач дальнего похода. На торжественной церемонии встречи присутствовали представители командования ТОФ, военнослужащие Тихоокеанского флота, родные и близкие военных моряков, представители ветеранских и общественных организаций", - говорится в сообщении.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел в дальний поход 2 октября 2017 года. Основной его целью стала демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

За время похода корабли ТОФ зашли в порты восьми государств: Филиппин, Брунея, Камбоджи, Таиланда, Индонезии, Мьянмы, Сингапура, Китая, провели ряд учений и приняли участие в военно-морском параде, посвященном 50-летию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).