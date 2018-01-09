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На юге Сахалина из-за циклона приостановят движение междугородних автобусов

В стране
9 января, 3:10 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 9, января. /ТАСС

Водителям рекомендуется воздержаться от поездок по маршрутам Южно-Сахалинск - Поронайск, Южно-Сахалинск - Углегорск, Южно-Сахалинск - Макаров

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 января. /ТАСС/. Движение автобусов междугороднего сообщения будет приостановлено на Сахалине из-за циклона. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

"Из-за ухудшения погодных условий 9 января с 12:00 местного времени (04:00 мск) будет ограничено движение междугороднего автобусного сообщения по маршрутам Южно-Сахалинск - Поронайск, Южно-Сахалинск - Углегорск, Южно-Сахалинск - Макаров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, спасатели рекомендуют водителям воздержаться от поездок в указанных направлениях и заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.

Как сообщили ТАСС в Сахгидрометеоцентре, основной удар стихии ожидается во второй половине дня 9 января и первой половине ночи 10 января в южных районах - Долинском и Макаровском, Анивском, Корсаковском, Невельском, Холмском районах и в Южно-Сахалинске. Ожидается очень сильный снег, метель, видимость менее 500 метров, будут отмечаться сильные ветры до 20-25 метров в секунду.

Из-за шторма в Татарском проливе уже закрыта паромная переправа Холмск (Сахалинская область) - Ванино (Хабаровский край). Аэропорт, железная дорога работают в обычном режиме.

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