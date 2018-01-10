Постройки полярной станции впервые в истории отреставрируют и превратят в музей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-АРХАНГЕЛЬСК, 10 января. /ТАСС/. Петербургские историки в течение четырех лет отреставрируют и превратят в Музей истории освоения Арктики ангар для самолетов в бухте Тихая на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Проект будет первым опытом реставрационных работ в Арктике, рассказал ТАСС инициатор проекта, представитель Военно- исторического общества Павел Филин.

"Ангар для самолетов в бухте Тихая, на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа, мы отреставрируем и организуем там экспозиционное пространство… где постоянно будет что-то меняться, где можно будет принять туристов, напоить их чаем и рассказать… историю освоения Арктики", - отметил он. Филин добавил, что в экспозиции планируют представить макет самолета У-2, многие из которых стояли на острове в 1930-е годы.

Кроме того, будут временные выставки, однако для редких и ценных экспонатов не подойдут погодные условия. По мнению собеседника агентства, музей в ангаре станет удобной площадкой для того, чтобы познакомить гостей с историей советской полярной авиации и архипелага Земля Франца-Иосифа.

Председатель полярной комиссии Русского географического общества Виктор Боярский подтвердил ТАСС, что опыт реставрационных работ в бухте Тихой, действительно, будет первым на полярных станциях. "Музеи в Арктике уже есть, опыт расконсервации полярных станций - тоже, а вот реставрировать объекты полярной станции в рамках этого проекта планируется впервые", - пояснил он.

"До наших дней дошел уникальный комплекс строений станции первой половины ХХ века - наиболее романтичной эпохи в освоении Арктики…" - рассказал ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка "Русская Арктика" Евгений Ермолов. - В 1930-е годы, в период бурного изучения и освоения высоких широт, бухта Тихая без преувеличения являлась столицей советской Арктики". По его словам, это была одна из самых крупных и передовых станций по техническому оснащению.

Слагаемые проекта

Филин рассказал, что отреставрировать ангар, площадь которого составляет порядка 300 квадратных метров и создать в нем экспозицию предполагается в течение четырех лет. "У нашего проекта уже есть стратегический инвестор, однако точную стоимость еще не просчитывали. Но ясно, что это не заоблачные суммы", - отметил он. Представитель Военно- исторического общества рассказал, что каркас ангара представляет собой деревянное сооружение с металлическими фрагментами.

Развернуть Ангар для самолетов в бухте Тихая © Ирина Скалина/ТАСС Ангар для самолетов в бухте Тихая © Ирина Скалина/ТАСС

"По тем временам это было большое и сложное сооружение. Возведение его на Земле Франца-Иосифа - сверхтрудная задача. Большая удача, что ангар сохранился до наших дней", - добавил Ермолов.

Филин, в свою очередь, отметил, что сначала в будущем музее планируют провести противоаварийные работы. Главная сложность, по его мнению, в том, чтобы организовать доставку в бухту Тихая необходимых строительных материалов. Историк пояснил, что если заказывать специальные рейсы, стоимость перевозки будет слишком большой. Однако на Земле Франца-Иосифа останавливаются ледоколы, которые возят в летний период туристов к Северному полюсу, и реставраторы, по словам Филина, пытаются договориться о доставке материалов этими рейсами.

"Если решить транспортную проблему, все остальное - вменяемые средства. Ищем взаимопонимание с "Росатомфлотом", но подписанных договоров у нас пока нет", - отметил он.

Полярные истории бухты Тихой

"Бухта Тихая - это историческое место, связанное с выдающимися полярниками", - добавил Филин. Название ей 19 сентября 1913 года дал Георгий Седов - руководитель Первой русской экспедиции к Северному полюсу на судне "Святой мученик Фока". Экспедиция зимовала в бухте в 1913-1914 годах. "Полярную станцию здесь основал в 1929 году географ Отто Шмидт, в 1932 году здесь построил большую обсерваторию исследователь Иван Папанин, затем в 1937 году, опять же через бухту Тихая, он отправился на первую в истории дрейфующую станцию "Северный полюс-1", - напомнил историк.

Полярная станция "Бухта Тихая" функционировала на острове Гукера с 1929 по 1957 годы. Она была самой передовой и крупнейшей из полярных станций СССР, за годы работы выросла в обсерваторию, где проводились многочисленные научные наблюдения. Ее закрыли в связи с открытием обсерватории "Дружная" на острове Хейса, которая с 1972 года носит имя участника дрейфа "Северного полюса-1" Эрнста Кренкеля.

Филин отметил, что станция особенно интересна тем, что хранит признаки времени в материале, технологиях, архитектуре. "Это была очень полная большая развитая полярная станция, и она довольно хорошо сохранилась: здесь были большие здания для полярников, ангары для самолетов, будки для собак", - отметил он. Всего на станции порядка 20 строений.

В 1937 году население станции достигло пиковых значений - 250 человек. Одновременно в этом районе дрейфовало несколько судов, затертых льдами во время перехода по Северному морскому пути, и их команды частично находились на станции.

Сегодняшний день "Бухты Тихой"

Территория станции входит в Национальный парк "Русская Арктика" - самую северную и самую большую в России особо охраняемую природную территорию. В ее составе - архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. В бухте Тихой располагается сезонная база парка, которая действует с июня по сентябрь-октябрь.

С 2012 года сотрудники парка ведут на острове Гукера работы по ликвидации экологического ущерба, или арктическую уборку, очищая остров вручную, без применения техники. "Мы вывезли более 100 тонн мусора. Это разный мусор - бытовой, целые помойки приходилось разгребать вручную - остатки топлива... Больше 100 тонн", - рассказал ТАСС начальник отдела экологического просвещения и туризма национального парка "Русская Арктика" Андрей Кунников, проработавший в "Бухте Тихой" пять сезонов.

В 2013 сотрудники парка привлекли к работам туристов. Гостям выдавали мешки и перчатки, а затем - сертификат, подтверждающий то, что они помогли Арктике. В будущем руководство парка видит эту территорию как экспедиционную площадку под открытым небом.