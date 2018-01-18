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Власти Петербурга ждут от инвестора запуска первого частного трамвая "Чижик" 1 марта

В стране
18 января, 16:22 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, января. /ТАСС

Ранее сроки запуска неоднократно переносились

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Власти Санкт- Петербурга ждут запуска первого в городе частного трамвая "Чижик" 1 марта, в противном случае может быть заменен инвестор. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации Петербурга по итогам выездного совещания, проведенного вице-губернатором города Игорем Албиным и посвященного реализации проекта.

Ранее сроки запуска неоднократно переносились.

"Представители концессионера представили график завершения работ до 1 марта и получения разрешительных документов на ввод трамвайной сети в эксплуатацию", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, Албин предупредил инвесторов: "Если 1 марта "Чижик" никуда не поедет, у города будет другой партнер в проекте".

В свою очередь, председатель городского комитета по инвестициям Ирина Бабюк выразила надежду, что сроки удастся выдержать. "В случае, если у нас не получится ввести объект в эксплуатацию к 1 марта, тогда есть дополнительный план - как завершать этот проект, в том числе со сменой партнера. Разработан механизм определения, какое количество штрафов необходимо будет удерживать с партнера из-за того, что сроки нарушены ", - сказала она.

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что трамвай "Чижик" могут запустить в первом квартале 2018 года, а перенос сроков связан с недоработками со стороны не только концессионера, но и городских структур, задержавших выделение земельных участков.

Весной 2016 года правительство Петербурга подписало соглашение с "Транспортной концессионной компанией" о реализации проекта частного трамвая в Красногвардейском районе города. Проект стоимостью 9,3 млрд рублей предусматривает создание трамвайных путей на четырех маршрутах, строительство трамвайного парка, закупку более 20 современных вагонов, осуществление перевозок по маршрутам. Стоимость проезда в частном трамвае будет аналогична стоимости проезда в общегородском транспорте.

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