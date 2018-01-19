Пятидесятиградусные морозы сохранятся в Якутии в выходные

ЯКУТСК, 19 января. /ТАСС/. Сильные морозы сохранятся на северо-востоке и арктическом побережье Якутии в выходные дни, сообщили в пятницу в региональном управлении гидрометеослужбы.

Из-за морозов в некоторых школах региона учебный процесс переведен на домашний режим, а водители-дальнобойщики вынуждены рисковать жизнью, доставляя жителям Севера по зимникам продукты первой необходимости. Учащиеся Тополинской средней школы в Томпонском районе (в 700 км от Якутска) из-за низких температур в этом году еще не приступали к занятиям.

"Стоят сильные морозы, доходило до минус 58 градусов. Школьники еще не начали учиться в этом году. Учителя сами ходят к ним и контролируют выполнение домашних заданий", - рассказала ТАСС учительница местной школы Галина Павлова. По ее словам, занятия для всех классов отменяются при минус 52 градусах.

По словам одного из водителей Игоря Постникова, в этом году морозы выдались особенно крепкие - доходило до минус 62 градусов, из-за низких температур водители спят по два-три часа в сутки.

"Как только выключишь мотор надолго, считай, что пропал, к тому же нужно экономить топливо. Случись что, надежда только на себя или проезжающие машины", - рассказал Постников, который на днях вернулся из десятидневного рейса в Верхоянский район в 1400 км от Якутска. "Из-за морозов снижается скорость - до 70 км/ч. Приходится рисковать - без спутниковых телефонов, заправок и гостиниц по пути, но есть и плюсы - очень красивое северное сияние, которое приходит с холодами", - добавил он.

По прогнозам синоптиков, низкие температуры до минус 54 градусов сохранятся на северо-востоке, а также северо-западном побережье Арктики, где ожидаются метели при порывистом ветре до 15-20 м/с.