Ювелиры показали на фестивале в Петербурге янтарную коллекцию к ЧМ-2018 и модель Петергофа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Российские ювелиры представили на фестивале "Наследие Фаберже", открывшемся в пятницу в Санкт-Петербурге, актуальные коллекции, среди которых есть изделия, посвященные чемпионату мира по футболу 2018 года, и набор украшений, стилизованных под объекты парка в Петергофе.

"Мы нашли и собрали самых необычных ювелиров современности, чтобы представить жителям и гостям Санкт-Петербурга историю и стилевое разнообразие современного ювелирного искусства", - сказал на пресс-конференции перед открытием фестиваля генеральный директор завода "Русские самоцветы" Сергей Докучаев. Старейший ювелирный завод, основанный в Санкт-Петербурге в 1912 году, выступает организатором фестиваля.

Гости фестиваля смогут увидеть изделия, выполненные из разных материалов и по различным технологиям. На выставке в ювелирном центре на площади Фаберже представлена камнерезная пластика, украшения и посуда из драгоценных металлов, изделия, декорированные цветной эмалью. Тематически выделены коллекции "Флора и фауна" - украшения на природную тематику, "Авангард" - предметы быта и украшения, сочетающие драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни с различными материалами, и подборка "Авторские ювелирные изделия".

Чем удивят ювелиры

Один из самых ценных экспонатов на выставке - коллекция ювелирных украшений, которые напоминают объекты петергофского парка - Большой дворец в виде браслета, павильоны и фонтаны, которые угадываются в оформлении колец и колье. Все они выложены на бархате в определенном порядке, отображающем план Верхнего сада и Нижнего парка Петергофа с высоты птичьего полета.

Коллекцию создавали 50 мастеров из Екатеринбурга. По словам представителей ювелирного холдинга JF Carat, которые представили гарнитур на выставке, всего выпущено 11 экземпляров коллекции, стоимость каждого составляет "от 30 млн рублей и выше". Один из них хранится в государственном музее-заповеднике "Петергоф", девять экземпляров было продано в российские и иностранные частные коллекции.

Калининградский янтарный комбинат представил на выставке коллекцию "Чемпионат мира по футболу 2018". В ней есть янтарная фигурка волка Забиваки - символа чемпионата и футбольные атрибуты - бутсы, мячи, вратарские перчатки, вырезанные ювелирами из окаменевшей смолы.

Фестиваль "Наследие Фаберже" продлится с 26 января по 4 февраля. В его программу включены викторины, мастер-классы по росписи подвесок в стиле Карла Фаберже, лекции о ювелирном деле.

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