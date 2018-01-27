День снятия блокады Ленинграда отметят в городе победным салютом и зажжением свечей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Петербургская молодежь вместе с ветеранами проведет в субботу памятные акции, посвященные 74-й годовщине полного снятия в 1944 году блокады Ленинграда.

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"День традиционно начнется церемониями возложения цветов и венков у дома на Невском пр., 14, на котором сохранена надпись: "Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна", на Пискаревском мемориальном кладбище и других мемориалах, где захоронены погибшие в годы Великой Отечественной войны", - сообщили в пресс-службе городского правительства.

На площади Победы у Монумента героическим защитникам Ленинграда пройдет акция памяти "Блокадный хлеб". Ее участники вспомнят о героях битвы за Ленинград и смогут узнать вкус блокадного хлеба - его испекут по рецепту 1941 года на хлебозаводе в Московском районе, работавшем во время блокады и действующем сейчас.

В течение дня во всех районах города будут проходить памятные и праздничные мероприятия, будут выступать духовые оркестры, артисты исполнят песни военных лет. В центре города состоится парад ретро-автомобилей. Они прибудут в полдень на Дворцовую площадь и двинутся в сторону Марсова поля, где станут частью экспозиции.

Молодежные организации подготовили реконструкцию салюта времен войны. Он будет дан из 12 пушек образца 1944-1945 годов, будут использоваться не настоящие снаряды, а пиротехнические, рассказали в пресс-службе городского комитета по молодежной политике.

Настоящий же салют из 30 залпов прогремит над Невой в 21:00 мск. Для его проведения в Петербург прибыл Гвардейский салютный дивизион Западного военного округа. В обеспечении салюта будут задействованы более 500 военнослужащих.

Все петербуржцы смогут присоединиться к акции "Свеча в окне", которая традиционно проводится 27 января в память о жертвах блокады. О почти 900-дневной осаде города напомнит акция на Соборной площади в Петропавловской крепости - ее подготовили студенты петербургских вузов и участники поисковых отрядов. Они запустят в небо 900 белых и 900 черных шаров.

О прорыве и снятии блокады

18 января 1943 года в районе Синявинских высот было разорвано кольцо блокады и восстановлена сухопутная связь Ленинграда с Большой землей. Прорыву предшествовала операция "Искра", которая длилась неделю до этого на "Невском пятачке" и победоносно завершилась встречей подразделений Волховского и Ленинградского фронтов в районе деревни Марьино.

Ленинград - единственный крупный город в мире, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. Полное снятие блокады произошло через год, 27 января 1944 года. Блокада продолжалась 872 дня и унесла жизни сотен тысяч горожан, точное количество ее жертв историки не могут назвать до сих пор.