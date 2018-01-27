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Участники проекта "Бессмертный оркестр" откроют в Петербурге тур Памяти по городам России

В стране
27 января, 1:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Мероприятие будет посвящено подвигу военных музыкантов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Участники патриотического проекта "Бессмертный оркестр" откроют в субботу в Петербурге тур Памяти по городам России, посвященный подвигу военных музыкантов. Об этом ТАСС сообщил директор Российского центра духовой музыки, инициатор проекта Сергей Поляничко.

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"Мы хотим воздать должное подвигу музыкантов Государственного духового оркестра СССР (ГДО СССР), отдавших жизни в числе сотен тысяч бойцов страшного сражения в октябре 1941 года под Вязьмой. На памятнике оркестру-герою, установленному в 2012 году, только десять имен погибших артистов. А дальше - многоточие до высеченной отметки "100". Остальные имена еще предстоит установить", - сказал собеседник агентства.

Первый концерт в городе-герое начнется в 11:30 в Памятном зале монумента героическим защитникам Ленинграда, второй - в 14:30 в Государственном мемориальном музее Александра Суворова, где вместе с Государственным духовым оркестром России выступит уникальный петербургский коллектив - Государственный роговой оркестр России. Вход на оба концерта свободный.

Проект "Бессмертный оркестр" победил в конкурсе фонда президентских грантов (2017-2018). Цель этой культурно-патриотической инициативы - сохранение памяти об артистах оркестра-героя, добровольно ушедших на фронт в составе народного ополчения и по-солдатски погибших в начале войны. Это и дань памяти тысяч деятелей культуры, погибших на полях сражений и при исполнении служебного долга.

После Петербурга участники проекта планируют выступить еще в десяти российских городах. Их список сейчас уточняется.

Об истории оркестра

Государственный духовой оркестр был основан в 1937 году дирижером, педагогом и композитором Владиславом Блажевичем (1881-1942). Он вошел в историю музыки как основоположник школы игры на тромбоне, основатель факультета военных дирижеров Московской консерватории. Оркестр делал записи на радио, выступал с ведущими оперными солистами, гастролировал по стране, собирая переполненные залы. И сегодня, через восемь десятилетий, сохранившиеся записи оркестра способны поразить даже искушенного слушателя, отметил Поляничко.

В 1941 году музыканты оркестра в полном составе записались в народное ополчение и в том же году погибли в кровопролитном сражении под Вязьмой, защищая подступы к Москве.

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