Участники проекта "Бессмертный оркестр" откроют в Петербурге тур Памяти по городам России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Участники патриотического проекта "Бессмертный оркестр" откроют в субботу в Петербурге тур Памяти по городам России, посвященный подвигу военных музыкантов. Об этом ТАСС сообщил директор Российского центра духовой музыки, инициатор проекта Сергей Поляничко.
"Мы хотим воздать должное подвигу музыкантов Государственного духового оркестра СССР (ГДО СССР), отдавших жизни в числе сотен тысяч бойцов страшного сражения в октябре 1941 года под Вязьмой. На памятнике оркестру-герою, установленному в 2012 году, только десять имен погибших артистов. А дальше - многоточие до высеченной отметки "100". Остальные имена еще предстоит установить", - сказал собеседник агентства.
Первый концерт в городе-герое начнется в 11:30 в Памятном зале монумента героическим защитникам Ленинграда, второй - в 14:30 в Государственном мемориальном музее Александра Суворова, где вместе с Государственным духовым оркестром России выступит уникальный петербургский коллектив - Государственный роговой оркестр России. Вход на оба концерта свободный.
Проект "Бессмертный оркестр" победил в конкурсе фонда президентских грантов (2017-2018). Цель этой культурно-патриотической инициативы - сохранение памяти об артистах оркестра-героя, добровольно ушедших на фронт в составе народного ополчения и по-солдатски погибших в начале войны. Это и дань памяти тысяч деятелей культуры, погибших на полях сражений и при исполнении служебного долга.
После Петербурга участники проекта планируют выступить еще в десяти российских городах. Их список сейчас уточняется.
Государственный духовой оркестр был основан в 1937 году дирижером, педагогом и композитором Владиславом Блажевичем (1881-1942). Он вошел в историю музыки как основоположник школы игры на тромбоне, основатель факультета военных дирижеров Московской консерватории. Оркестр делал записи на радио, выступал с ведущими оперными солистами, гастролировал по стране, собирая переполненные залы. И сегодня, через восемь десятилетий, сохранившиеся записи оркестра способны поразить даже искушенного слушателя, отметил Поляничко.
В 1941 году музыканты оркестра в полном составе записались в народное ополчение и в том же году погибли в кровопролитном сражении под Вязьмой, защищая подступы к Москве.