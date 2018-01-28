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Число участников регионального этапа Всероссийской олимпиады в Дагестане удвоилось

В стране
28 января, 21:33 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 28, января. /ТАСС

В этом году Всероссийская олимпиада в республике проходит по 24 предметам

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МАХАЧКАЛА, 28 января. /ТАСС/. Количество участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) в Дагестане в 2017 году выросло в два раза и превысило 2,2 тыс. учащихся. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье вице-премьер - министр по земельным и имущественным отношениям Дагестана Екатерина Толстикова, которая ранее курировала сферу образования.

Рост уровня знаний

"Сейчас мы наблюдаем огромный интерес к олимпиадному движению в Дагестане и заметное повышение уровня знаний. Сегодня у нас в республике 2 219 участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Это в два раза больше, чем в 2015-2016 учебном году. В целях объективного проведения олимпиады на муниципальном этапе работы проверялись перекрестным способом с предварительным шифрованием", - сказала Толстикова по итогам встречи с участниками регионального этапа ВОШ, в которой также приняли участие врио главы Дагестана Владимир Васильев и руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"В этом году Всероссийская олимпиада школьников в Дагестане проходит по 24 предметам. В школьном этапе ВОШ в республике приняли участие 357 512 учащихся, в муниципальном 55 777", - добавила вице-премьер региона.

Задача - выявить таланты

По ее словам, в течение последнего десятилетия ни один старшеклассник из Дагестана не стал победителем Всероссийской олимпиады школьников, поэтому "задача по выявлению талантов и соблюдению максимальной объективности стала ключевой".

"В этот раз мы работали вместе с Московским центром непрерывного математического образования и Московским центром педагогического мастерства, они помогли нам составить задания для всех этапов. В итоге по многим предметам проходной балл на региональный этап у наших ребят выше, чем в Москве. Это доказывает, что система образования в Дагестане при должном подходе может давать высокие результаты", - отметила Толстикова.

В рамках этой работы в Дагестане в 2017 году создан Республиканский центр по выявлению и развитию талантов на базе Дагестанского госуниверситета народного хозяйства, который и помог школьникам в подготовке к предметным интеллектуальным состязаниям, сообщила она.

Возможность проявить знания

"Несправедливость и необъективность часто демотивируют тех ребят, которые хотят хорошо учиться и достичь успехов. Поэтому в честности итогов олимпиад всех уровней ни у кого не должно быть сомнений, а их проведение должно быть прозрачным и открытым, чтобы школьники имели стопроцентную возможность продемонстрировать свои таланты и знания", - сказал в ходе встречи Сергей Кравцов.

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