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Движение строительной техники ограничат во время матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге

В стране
29 января, 17:07 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, января. /ТАСС

Матчи в Екатеринбурге будут проходить с 15 по 27 июня

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Движение строительной техники в Екатеринбурге во время проведения части матчей ЧМ-2018 по футболу будет ограничено. Об этом в понедельник ТАСС сообщил представитель пресс-службы Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

Ранее в понедельник местные СМИ сообщали, что строительство объектов в Екатеринбурге в периметре безопасности стадиона будет приостановлено на время проведения матчей ЧМ-2018.

"На период проведения матчей ЧМ-2018 приостанавливать строительные работы в Екатеринбурге не планируется. В периметре безопасности не ведется крупных строительных работ. Ограничения для передвижения строительной техники могут потребоваться непосредственно в дни проведения игр, для того чтобы болельщики могли безопасно добраться до стадиона и покинуть его после матча. Эти ограничения коснутся улиц, входящих в транспортный периметр безопасности", - сказал собеседник агентства.

Игры первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Екатеринбурге пройдут матчи Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

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