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Смертность на дорогах в Карачаево-Черкесии в 2017 году снизилась почти 21%

В стране
30 января, 16:57 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 30, января. /ТАСС

При этом отмечается рост количества ДТП

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ЧЕРКЕССК, 30 января. /ТАСС/. Смертность в результате ДТП в Карачаево-Черкесии в прошлом году по сравнению с 2016 годом сократилась на 20,7%, при этом отмечается рост количества аварий, сообщила во вторник пресс-служба МВД по республике.

"В 2017 году удалось сохранить тенденцию снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. Погибли 69 человек (в 2016 году - 87 - прим. ТАСС), - это самый низкий показатель по числу погибших за последние пять лет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в прошлом году в республике было совершено 606 ДТП, рост за год - 13,7%. Число граждан, получивших травмы, увеличилось на 23,3% и составило 915.

Основными причинами аварий в Карачаево-Черкесии являются нарушение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда перекрестков.

Ранее сообщалось, что снижению смертности от внешних причин, в том числе и ДТП, способствует открытие в республике в 2015 году базе действующих лечебных учреждений в Хабезском, Зеленчукском, Малокарачаевском, Усть-Джегутинском и Карачаевском районах республики, пяти травматологических центров, оснащенных современным оборудованием. До этого в КЧР работали два подобных медицинских учреждения, открытые в 2011 году: республиканского уровня - в Черкесске и районного - в Адыге-Хабльском муниципальном образовании.

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