Число похищений людей в Ингушетии за год снизилось на 50%

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Снижение количества зарегистрированных преступлений отмечено в Ингушетии в 2017 году республиканской прокуратурой. Так, число похищений людей сократилось на 50%, а грабежей - почти на 44%, сообщил во вторник прокурор Ингушетии Андрей Васильченко в ходе заседания расширенной коллегии прокуратуры республики с участием главы региона Юнус-Бека Евкурова.

"Состояние преступности в республике характеризуется снижением на 10% числа зарегистрированных преступлений: на 18% сократилось количество преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, на 50% - фактов похищения человека, на 33% сократилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, на 5% - преступлений, совершенных с применением оружия. На 14% сократилось количество мошенничеств, на 43,8% - грабежей, на 10% - разбоев", - цитирует Васильченко пресс-служба главы региона.

Евкуров в ходе заседания отметил, что снижение числа преступлений связано с улучшением социально-экономических показателей региона и стабилизацией криминогенной обстановки. "В 2017 году мы отметили 25-летие республики, и к этой дате мы пришли с хорошими показателями. Главным залогом и условием нашего устойчивого движения вперед является укрепление стабильности и правопорядка в республике, что было бы невозможно без тесного взаимодействия всех правоохранительных, следственных и надзорных органов. Координирующую роль, конечно, играет прокуратура", - подчеркнул глава региона.

Прокурор Ингушетии также добавил, что нарушения федерального законодательства, выявленные в прошлом году в республиканских нормативных правовых актах, в основном были замечены в области бюджетного законодательства, законодательства в сфере соблюдения прав и свобод граждан, а также защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Глава региона обратил особое внимание на это направление работы органов прокуратуры. При этом глава субъекта подчеркнул, что в части, касающейся приведения в соответствие нормативных актов, прокуратура первой реагирует на нарушения законодательства в правительстве республики, в министерствах и ведомствах, проводит профилактические мероприятия.