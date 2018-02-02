Программа модернизации на пороховом заводе в Казани должна повысить безопасность

КАЗАНЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Принятая на Казанском пороховом заводе программа модернизации должна повысить безопасность на нем, считает начальник организационно-аналитического управления Ростехнадзора Сергей Кирюхин в ходе итоговой коллегии управления Ростехнадзора по Приволжскому округу.

По его словам, причиной серии аварий, произошедших в прошлом году на ФКП "Казанский пороховой завод", послужило не столько изношенное на 90% оборудование, сколько отсутствие "элементарной дисциплины, выразившейся в непроведении осмотров и недостаточно тщательной уборке оборудования и помещений с целью устранения остатков взрывчатых веществ". Кирюхин отметил, что завод с 2015 года является "генератором" аварии в округе.

"Смена руководства предприятия (осенью прошлого года его возглавил новый директор - прим. ТАСС) и принятие программ по модернизации позволяет надеяться на улучшение ситуации в аварийном смысле. <…> Однако преобладание в фактах расследования аварий организационных причин заставляет задуматься об уровне грамотности и профессионализма промышленных предприятий", - сказал он.

В свою очередь руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров отметил, что производственный контроль на заводе осуществляется достаточно формально. "Службой производственного контроля в прошлом году было проведено около 2 тыс. проверок и выявлено около 4 тыс. нарушений, что составляет 1,8 нарушения в среднем на одну проверку. В то же время наши инспекторы провели семь проверок, выявили 123 нарушения", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в 2016 году на заводе случились три аварии: 21 декабря произошел пожар с частичным обрушением одного из строений, в результате взрыва, произошедшего во время пожара, погибла работница предприятия, еще две получили травмы. В июне при пожаре на заводе сильные ожоги получили трое работников, похожее происшествие случилось и в январе. В последний раз крупный пожар на заводе произошел 24 марта 2017 года. Тогда при тушении огня погиб капитан внутренней службы, начальник караула специального управления федеральной противопожарной службы МЧС России Эдуард Илларионов.

Казанский пороховой завод расположен в старейшем и самом густонаселенном районе города. Завод работает с 1788 года, производит порох практически ко всем видам гражданского и военного оружия, а также лакокрасочные материалы. Работает по полному циклу, имеет конструкторские, научные и производственные подразделения, лабораторное и испытательное оборудование, собственный полигон.