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Авиация МЧС продолжает поиски пропавшего в Японском море судна "Восток"

В стране
3 февраля, 4:37 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, февраля. /ТАСС

В поисковых работах участвуют два самолета Бе-200

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ВЛАДИВОСТОК, 3 февраля. /ТАСС/. Авиация МЧС в субботу продолжает поиски следов пропавшего 25 января в Японском море судна "Восток", сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"В 10:20 местного времени (3:20 мск) в район поисков вылетел красноярский борт, на 11:30 местного времени (4:30 мск) запланирован вылет хабаровского", - сообщили в пресс-службе.

В поисковых работах участвуют два самолета Бе-200 Хабаровского и Красноярского авиационных спасательных центров МЧС России со спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. Всего за время операции авиация МЧС обследовала 74,2 тыс. квадратных километров, а суда - почти 23 тыс. квадратных километров, отмечает пресс-служба регионального главка МЧС. В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю развернут Межведомственный оперативный штаб.

По данным синоптиков Примгидромета, погода в районе поисков в субботу ухудшилась, усилился ветер, высота волны составляет примерно 2,5 - 3 метра, наблюдается быстрое обледенение судов. К вечеру субботы ожидается дальнейшее ухудшение погоды.

25 января в Японском море в 50 - 70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек. К концу третьего дня поисково-спасательной операции были обнаружены два плота с пропавшего судна без людей. После этого никаких следов судна и его экипажа спасатели больше не находили.

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Темы
Приморский край Хабаровский край Красноярский край Сахалинская область Поиски пропавшего в Японском море судна "Восток"
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