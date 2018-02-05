Проект 3D-тура по Ингушетии будет представлен на международной выставке в Москве

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Проект виртуального путешествия по Ингушетии в формате 3D презентуют на международной туристической выставке "Интурмаркет 2018", которая пройдет в Москве с 10 по 12 марта. Об этом ТАСС в понедельник сообщила пресс-секретарь республиканского комитета по туризму Марем Оздоева.

"Ингушетия презентует инновационную аппликацию, позволяющую виртуально в 3D-формате путешествовать по региону, на 13-й Международной туристической выставке "Интурмаркет 2018". Аппликация позволяет при помощи специальных очков виртуально путешествовать и осматривать более 100 туристических объектов в Ингушетии", - рассказала Оздоева.

Преимуществом 3D-туров, в отличие от традиционных фотографий, является возможность добавления интерактивных элементов - описания предметов и объектов, текстовые и звуковые подсказки, карты объектов, музыкальный фон.Технология заключается в том, что на большом мониторе у зрителя создается ощущение присутствия в воздухе над тем местом, где проводилась съемка.

Все панорамы будут демонстрировать основные достопримечательности Ингушетии. "Зритель получит возможность увидеть Таргимскую долину, ущелья рек Армхи и Асса, где сосредоточено множество культурно-исторических памятников, таких как храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал. Основная особенность таких фото - возможность увидеть достопримечательности с неизвестных ракурсов, на уровне птичьего полета", - рассказала Оздоева.

Туристическая выставка "Интурмаркет" - международная площадка для презентации уникального туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма. В 2017 году выставку посетили более 74,5 тыс. человек. Экспозиции представили 1430 участников из 138 стран и регионов мира.