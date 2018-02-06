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Ингушетия готова за 5 лет полностью обеспечить Катар питьевой водой

В стране
6 февраля, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отметил, что республика имеет преимущества перед другими регионами по таким показателям как экология, чистота продукции, географические условия и климат

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Республика Ингушетия готова полностью обеспечить Катар питьевой водой, заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров в ходе переговоров с вице-президентом Торгово-промышленной палаты (ТПП) Катара Мухаммедом Аль-Кувари. Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-служба главы Ингушетии.

"Можем в течение 5 лет на 40-50% обеспечить Катар поставками яблок и на 100% - водой. Ингушетия имеет явные преимущества перед другими регионами по таким показателям как экология, чистота продукции, географические условия и климат", - приводит пресс-служба слова Евкурова.

Вице-президент ТПП Катара, в свою очередь, заявил, что много наслышан об Ингушетии. "Ваш регион как никто другой по многим показателям близок для Катара. У нашего государства есть богатый опыт вложения средств и реализации проектов в России. И мы заинтересованы использовать эти знания на территории Ингушетии для продвижения долгосрочных проектов", - цитирует пресс-служба вице-президента ТПП Катара.

Делегация Ингушетии во главе с Юнус-Беком Евкуровым накануне прибыла в столицу Катара Доху для участия в Днях Республики Ингушетия в Катаре, которые проходят с 5 по 8 февраля. В рамках поездки запланирована большая программа мероприятий в сфере экономики и культуры, в том числе презентация инвестиционного потенциала республики.

Катар испытывает дефицит пресной воды, почти все потребности в ней покрываются за счет опреснения морской воды в промышленных масштабах. Последние годы проблема отсутствия питьевой воды осложняется стремительным ростом населения, что, в свою очередь, требует увеличения имеющихся в стране продовольственных ресурсов. В сентябре 2017 года сообщалось, что в эмирате будут открыты крупнейшие в мире резервуары питьевой воды, которых хватит на неделю бесперебойных поставок. Отмечалось, что до 2020 года запланирован запуск сразу пяти водохранилищ с совокупным объемом до 2 миллиардов литров.

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