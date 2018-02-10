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В Калининграде приготовили колбасу весом 135 кг

В стране
10 февраля, 16:29 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 10, февраля. /ТАСС

Приготовление колбасы приурочено к возрожденному средневековому празднику - "Дню длинной колбасы"

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© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 10 февраля. /ТАСС/. Более тонны колбасок по рецептам разных стран и королевскую "Русскую" колбасу весом 135 кг и длиной 3 метра 10 см по советскому ГОСТу приготовили калининградские мастера к возрожденному средневековому празднику - "Дню длинной колбасы", который отметили в субботу в Калининграде, передает корреспондент ТАСС.

Несмотря на легкий мороз, жители города еще за час до начала праздника начали собираться на набережной реки Преголя на территории "Старого порта" в Музее Мирового океана.

"Мы приходим на этот праздник уже третий год всей семьей, нам нравится атмосфера, и, конечно, интересно, чем удивят на этот раз мастера, каждый раз они готовят что-то интересное", - говорит один из пришедших - Виталий.

Главное угощение

"Этот батон колбасы мы делали двое суток, по советскому ГОСТу 52196 - колбаса "Русская". При этом уже собранный батон варился 12 часов", - рассказал ТАСС директор кооператива "Коляда", который традиционно готовит главное угощение праздника, Павел Цымбалий.

"Мы два года подряд выносили колбаски, которые делали по рецепту XVI-го века, гости принимали их за сардельки. Эта колбаса вполне соответствует ожиданиям", - добавил он, заметив, что по длине и весу приготовленный к празднику батон - рекордный. "Раньше мы таких крупных не готовили", - заверил собеседник.

Для приготовления главного угощения праздника потребовалось 25 свиных и один говяжий окорок, сахар, соль, перец, шпик, мускатный орех - все, что предусмотрено ГОСТом, добавил он, отметив, что приготовленная колбаса - обычная на вкус, только значительно больше.

"Всего для гостей мы приготовили около тонны колбасы", - отметил Цымбалий, добавив, что это белые мюнхенские колбаски "вайсвурст" из телятины, старинные ирландские колбаски из свинины "свинина с яблоком", "кенигсбергские", приготовленные по старинному местному рецепту, который был найден в Музее колбасы Тюрингии (Германия) в 2006 году. Мастера также приготовили к празднику колбасу в виде пяти олимпийских колец.

Шествие с трехметровой колбасой торжества продвигается к главной сцене праздника, где идет праздничный концерт. После того, как рекордную по размерам колбасу продемонстрировали все собравшимся, часть угощения традиционно отправляют в подарок воспитанникам областного социального приюта для детей и подростков и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Остальная часть продается за символическую плату на площадке праздника, где установлены столы, чтобы гости могли подкрепиться и выпить горячего чая. Здесь же можно принять участие в многочисленных конкурсах и состязаниях.

На открытие праздника, по оценкам организаторов, собралось до двух тысяч человек.

История праздника

В Кенигсберге (ныне Калининград) праздник "Длинной колбасы" был частью новогодних гуляний и отмечался в январе. В 1520 году городские мясники впервые прошествовали по городу, неся колбасу длиной 41 локоть (примерно 16 метров). С каждым годом главное угощение становилось все больше. В 1601 году мясники города изготовили колбасу длиной в 1005 локтей и весом более 401 кг. Деликатесом угощали вельмож и простых жителей.

Первая попытка возродить традицию "Длинной колбасы" была предпринята в 2007 году местной компанией, мастера которой приготовили 392-метровую колбасу по старинному местному рецепту. В 2013 году праздник был возрожден совместными усилиями мастеров-кулинаров и Музея Мирового океана. С тех пор мероприятие проводится ежегодно. В областном правительстве отмечают, что "День длинной колбасы" стал одним из наиболее заметных событий в регионе с точки зрения развития событийного туризма.

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