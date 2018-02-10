Школа на 360 мест открылась в селении Сурх-Дигора в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 февраля. /ТАСС/. Новая школа, рассчитанная на 360 учеников, открылась в субботу в селении Сурх-Дигора в Северной Осетии, передает корреспондент ТАСС.

"Полтора года назад на встрече с жителями Сурх-Дигоры была озвучена проблема со старой школой, которая находилась в ужасном состоянии. После этого было принято построить новое здание", - сказал на торжественной церемонии глава республики Вячеслав Битаров.

Школа строилась в рамках государственной программы "Развитие образования" на 2013-2020 годы. На эти цели было направлено 170,4 млн рублей из федерального бюджета и 17,1 млн рублей - из республиканского. Оборудование стоимостью 33 млн рублей было приобретено за счет внебюджетных средств.

Новое здание построили на замену старой школе, которую возвели в 1936 году. Площадь нового здания составляет более 4,5 тыс. кв. м.